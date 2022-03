De 0 a 100 en dos segundos en aguas de Ibiza

Hijo de marinero y apasionado del motor, Adrián Herías Hernández (Oviedo, 21-10-90) ha conseguido unir las dos cosas para convertirse en el primer asturiano que participará en el Mundial de motos de agua. Dentro de dos meses, en Ibiza, abrirá gas a tope en su máquina, de más de 300 caballos, capaz de pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 2,3 segundos.

El padre de Adrián Herías era capitán de la Marina Mercante y durante seis años la familia vivió en Málaga, donde Adrián empezó a forjar su idilio con el mar, practicando vela. Después estudió Mecánica en Barcelona y a la vuelta a Asturias montó un taller en Gijón, hasta que en 2017 empezó a trabajar como perito. Durante un par de años fue piloto de rallies junto a Miguel Morillas, el amigo que ahora resulta fundamental para sus objetivos con las motos de agua.

Adrián, que desde los 17 años también practicaba habitualmente el motocross, compró en 2015 su primera moto acuática, de 80 caballos, por unos tres mil euros. Poco después, ya con una de 215 caballos, trabajó como monitor en una empresa de alquiler de motos, hasta que alguien le sugirió que diese el salto a la competición. Lo hizo invirtiendo 16.000 euros en 2020 en una moto preparada para luchar con los mejores.

Y así fue. Cuando la pandemia lo paró todo, Adrián Herías marchaba tercero en el Campeonato de España, un puesto que le abriría las puertas del equipo español. La temporada 2021 estuvo marcada por una avería que le impidió repetir los resultados, pero ahora ya está preparado para dar un salto cualitativo, con pruebas en el campeonato andaluz, el de España y el mundial.

Hace un mes compró por 27.000 euros su nueva máquina, que irá modificando hasta alcanzar los 380 caballos en la primera carrera del mundial, en Ibiza. De momento, este fin de semana tocará viaje a Benalmádena, donde comienza el nacional. Casi mil kilómetros y muchos gastos, sobre todo ahora que el precio de la gasolina se ha disparado: “La moto consume 70 litros en media hora. Así que en un fin de semana supone un gasto muy importante”.

Pese a decantarse por un deporte muy caro, Adrián se siente afortunado por los apoyos que tiene: “Mi equipo, el Extrem Marine, me cubre las averías, además de la mitad de los gastos de las competiciones. Noelia Duarte Estética, la empresa de mi mujer, que me acompaña en todas las carreras. The Little Toffee, una confitería de Gijón. Y la Federación Asturiana me da 1.500 euros y me paga la licencia”.

Gracias a que trabaja como autónomo, Adrián Herías se organiza para ir a la mayoría de las competiciones, pero le condiciona para la preparación: “Por semana no puedo ir al agua porque me lleva mucho tiempo. Así que tres días hago crossfit y los findes combino el gimnasio con la moto”.

Herías, que sufre una artrosis degenerativa en un pie por un accidente de motocross, no ha tenido ningún susto grave en el agua: “Cuando compito no pienso en ello, pero miedo se pasa porque llegamos a los 128 kilómetros por hora, que es una barbaridad. Pero me compensa porque las motos me dan la adrenalina que no consigo con ningún otro deporte”.