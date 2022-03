El Barça es el único equipo de Primera y Segunda con límite salarial negativo. LaLiga ha hecho oficiales los topes de cada equipo y, tras el mercado de invierno, el club azulgrana tiene un saldo negativo de 144 millones de euros. Tras el mercado de verano el club tenía 97 millones de euros positivos.

El Madrid, que no se han fichado en la última ventana, se mantiene en el primer puesto con el mismo límite salarial (739). El Espanyol gana un poco de margen al pasar de los 77 a los 79 millones. A día de hoy incluso el Amorebieta, que dispondría de 4 millones, tendría más margen de maniobra que los azulgranas.

Nuevos ingresos

Para revertir esta situación el Barça está con negociaciones avanzadas para generar nuevos ingresos, ya sea con el fondo CVC, que viene de la mano de LaLiga, o vendiendo el 49% de Barça Studios. Se estima que la primera vía supondría una inyección inmediata de unos 300 millones; la segunda, la plataforma de contenidos audiovisuales, unos 350 millones. Una de las dos operaciones será sellada antes de un mes, según calcula el club. La carta de CVC supondría unos 75 millones de euros de margen salarial. A ello se tendrían que añadir ventas de activos o salidas en verano de jugadores con fichas altas, como por ejemplo Sergi Roberto (que acaba contrato) o Memphis Depay (que, por su caché, el que el Barça podría sacar un buen traspaso).

Haaland se enfría

En cualquier caso, los números no invitan a pensar en el fichaje de Haaland, que Joan Laporta enfriaba el domingo. "No haremos ninguna operación que ponga en riesgo la institución", sentenció. "Aunque nuestra economía estuviera mejor, no tendríamos que hacer según qué operaciones".