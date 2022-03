El Betis recibe este jueves (21.00) al Rayo Vallecano en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey, un duelo que significará el penúltimo escalón para los verdiblancos, que contarán finalmente con Canales y Fekir y que podrían alcanzar su quinta final del torneo, mientras que el cuadro madrileño está obligado a arriesgar para remontar la eliminatoria (1-2) y jugar por primera vez en su historia una final de Copa.

El equipo de Manuel Pellegrini es el favorito para hacerse con un puesto en la final, más si cabe después del 1-2 logrado en Vallecas gracias a dos grandes goles de Borja Iglesias, con un disparo seco tras una buena jugada individual, y William Carvalho, que sorprendió a todo el estadio con su sangre fría para tirar un túnel al último defensor y definir con clase ante Dimitrievski.

Una magnífica actuación a la que el Betis tiene acostumbrado a su parroquia esta temporada. Los verdiblancos, comandados por el ingeniero Pellegrini, han construido una base muy estable afianzada en una identidad futbolística muy clara, con la que parece que el chileno irá hasta el final, y una política de rotaciones que ha conseguido tener a la mayoría de la plantilla 'enchufada' y en un estado de forma óptima para esta recta final de temporada.

Estas buenas sensaciones se vieron frenadas en la última jornada de LaLiga Santander, cuando perdieron el derbi ante el Sevilla (2-1), una derrota que no les mantiene en el tercer puesto en la tabla con 46 puntos. Así, el club ve este tropiezo como un simple bache, a pesar de que fue doloroso por tratarse del máximo rival, pero no debería generar dudas en una plantilla que, hasta el momento, es la única en España que sigue viva en tres competiciones.

El Betis solo ha perdido dos encuentros de los últimos 13 que ha disputado, dos derrotas ante dos equipos de Champions -Villarreal (0-2) y Sevilla (2-1)-, con un balance de 29 puntos de 39 posibles, durante semanas con partidos cada 3-4 días. Una gran dinámica que hará llegar con motivación a una plantilla verdiblanca, que sabe que este jueves se juega pelear por la Copa y la Supercopa, a la que los finalistas del torneo del KO acceden automáticamente.

Esto podría generar una motivación extra que puede convertirse en un punto negativo para los béticos, por lo que Pellegrini será el encargado de controlar ese exceso de ganas e ilusión que serían un obstáculo para alcanzar el objetivo. Un duelo clave para el futuro de los béticos, que solo se encuentran en el ecuador de su 'semana fantástica', ya que el próximo domingo (21.00) recibirá también al Atlético con los puestos de Liga de Campeones en juego.

La mejor noticia para el chileno es que recupera a, al menos, dos piezas claves en su esquema. Sergio Canales y Nabil Fekir, que acabaron tocados el derbi y ausentes en los dos últimos entrenamientos, han vuelto a ejercitarse con el grupo y apuntan a ser titulares este jueves para no perderse el partido más importante del Betis en los últimos años, ya que no juega una final de Copa desde 2005. Bellerín, con un edema muscular, sigue recuperándose y podría entrar en la lista aunque no esté al 100%.

Así, y tras confirmar la titularidad de Bravo en la portería, Pellegrini, que podría incluir alguna rotación, optaría por Sabaly, Bartra, Edgar y Alex Moreno en defensa, con Carvalho y Guardado en el doble pivote; Juanmi, Canales y Fekir por delante y, como '9', Borja Iglesias.

El Rayo, a soñar con hacer historia

Por su parte, el Rayo Vallecano tiene en el partido del jueves una oportunidad única de jugar la que sería la primera final de Copa del Rey en la historia del club. Así, los franjirrojos quieren escribir con letras de oro un nuevo capítulo para culminar una temporada que, gracias a la primera parte de la campaña, está siendo inolvidable.

A pesar del resultado adverso de la ida (1-2) en Vallecas, Iraola, en rueda de prensa, ha insistido en que si es necesario arriesgarán para alcanzar el gran objetivo, en un partido en el que no habrá que forzar la motivación, porque, tal y como ha aseverado el técnico, "todos los jugadores creen" en la remontada. Para ello, son conscientes de que tendrán que aprovechar todas las opciones y poder así dar la sorpresa.

Además, un triunfo en el Benito Villamarín permitiría al Rayo olvidar la mala dinámica en la que está inmerso, con cinco derrotas consecutivas, cuatro de ellas en Liga, donde ocupa el duodécimo puesto con 31 puntos, descolgado de Europa y en tierra de nadie. Un solo punto de 21 posibles es el pobre balance de los vallecanos, que la última vez que encadenaron una mala racha de estas dimensiones terminaron descendiendo a Segunda, en la temporada 2018-19.

Con la duda de Merquelanz, que ya entrena con el grupo, pero lleva meses de inactividad, la única baja confirmada en el Rayo es al del colombiano Radamel Falcao, que faltará a la cita con la historia por una lesión muscular en el gemelo. Óscar Valentín también ha completado más de un entrenamiento con el equipo y apunta a ser titular para acompañar a Comesaña en el centro del campo. Palazón, Trejo y Álvaro García podrían también ser titulares en el Villamarín.

Será el cuarto enfrentamiento directo entre ambos conjuntos esta temporada, de los que el Rayo no ha ganado ninguno, en un balance de un empate y dos victorias para los béticos, que además del marcador tienen la estadística a su favor.