La F1 está exprimiendo al máximo el tremendo pulso que dirimen Max Verstappen y Lewis Hamilton por el título mundial. Después de que la pasada semana en Arabia Saudí la tensión alcanzará su cota más alta, con maniobras durísimas en pista, sanciones y polémicas, los dos pilotos, que en podio de Jeddah ni se miraron, han tenido que comparecer juntos en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Abu Dhabi. Max y Lewis llegan empatados a puntos y este domingo se jugarán el título a una sola carta. El neerlandés es líder al contar con una victoria más (9) que su rival. Será campeón si termina por delante de Hamilton... pero también si ninguno de los dos acaba la carrera.

“Trato injusto”

Tras firmar una temporada sobresaliente, Verstappen podía haber decantado el Mundial hace semanas, pero la reacción de Hamilton y Mercedes, ganadores de los tres últimos grandes premios, ha reducido a la nada los 19 puntos de ventaja que tenía el de Red Bull en México. En Jeddah Max recibió una penalización de cinco segundos por sacar ventaja por fuera de la pista mientras luchaba contra Hamilton, que le llamó “jodidamente loco” por radio. Tras la carrera, fue castigado con otros 10 segundos por su ‘brake test’, al frenar bruscamente delante de Lewis, que le impactó por detrás.

“Hemos tenido muchas victorias y buenos momentos este año, hemos sido muy competitivos como equipo, podemos estar satisfechos y orgullosos. Va a ser una carrera excitante y queremos terminar la temporada de la mejor manera posible. Hemos perdido un poco de ritmo en las últimas carreras pero espero que no sea el caso este fin de semana”, ha subrayado este jueves Verstappen, que se considera agraviado por las últimas decisiones de la FIA: “Creo que en Arabia solo estaba compitiendo fuerte. Lo que pasó para mí no merecía ninguna penalización y las otras dos personas que lo hicieron no recibieron ninguna. Las críticas siempre están ahí. Pero es injusto que me traten de manera diferente a los demás pilotos. Claramente otros pueden salirse con la suya, y yo no”, ha lamentado.

Toque de atención de la FIA

En una rueda de prensa con mucho morbo, Verstappen y Hamilton han tenido una reacción muy distinta cuando se les ha preguntado sobre la nota que el director de carrera de la FIA Michael Masi ha ha enviado los equipos, advirtiéndoles sobre el riesgo de descalificación en caso de “conducta antideportiva” o accidentes provocados. "Está bien que tomen precauciones, porque este tipo de situaciones ya han ocurrido en el pasado. Pero no gasto energías en pensar que el Mundial no se decida de forma limpia", ha valorado Hamilton. Verstappen ha sido más contundente: "Sé lo que está en la normativa, no necesitan recordárnoslo. No han añadido nada nuevo".

El inglés, que aspira a su octava corona, récord absoluto en la F1, prefiere centrarse en el aspecto deportivo: "Hace unos meses no pensábamos en llegar hasta la última carrera codo con codo en la lucha por el título. Es sensacional porque hemos culminado una remontada asombrosa. Si lo logramos sería tremendo, muy especial para el equipo", ha señalado.

Más arropado que nunca por Mercedes, Hamilton cuenta con otro aliado ‘invisible’ pero muy incómodo para su rival de turno: El poderoso ‘lobby’ de la prensa anglosajona, que en su día fue una pesadilla para Alonso cuando peleaba con Lewis en McLaren y ahora recela de Verstappen. Autosport, la publicación de referencia para los británicos, va más allá y reclama a Max juego limpio. "Por favor, por favor, no lo hagas. Con el ritmo de Hamilton y Mercedes, tal vez esté en tu mente otro choque que saque a los dos coches fuera y te dé tu primer título. Cuesta creer que no esté en tus planes", se atreven a decir en una carta abierta dedicada al de Red Bull y que lógicamente ha indignado a la afición ‘orange’.

"¿Un accidente? Como piloto nunca piensas en eso", asegura Verstappen. “Naturalmente, un sector de los medios no para de hablar de estas cosas, pero yo solo pienso en salir a la pista para hacerlo lo mejor posible. Yo solo intentaré ganar el domingo”.