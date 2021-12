Gerard Piqué fue finalmente a 'El Hormiguero', el programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos, aprovechando que el Barça no tiene partido entre semana -este miércoles el equipo regresa a los entrenamientos- y que se está jugando la Copa Davis en Madrid. De las normas de Xavi, solo una referencia, entre risas: "Ahora con las normas no podemos jugar a tenis", contestó con motivo del evento que organiza.

En clave azulgrana, el barcelonés habló de Leo Messi, la acción polémica en Villarreal o sobre si se ve presidente del club azulgrana. Y también habló del Real Madrid. Fue para puntuar a Vinicius con un '9' sobre '10' y para asegurar, tajante, que de ninguna manera ficharía por el club blanco.

"Prefiero morir antes que fichar por el Real Madrid", dijo en tono de broma cuando las hormigas del programa, Trancas y Barrancas, le sometieron a un test. Le preguntaron que le tendrían que dar para jugar en el club blanco y respondió: "Nada, es imposible". "¿Ni la eterna juventud?", le volvieron a cuestionar. Y aquí fue cuando, riendo, respondió: "Prefiero morir antes que ir al Madrid".

La marcha de Messi

Gerard Piqué reconoció que "fue un día muy duro" cuando Messi marchó del Barça. "He compartido vestuario desde los 13 años, es casi como un hermano, y fue muy duro a nivel deportivo y personal. Este año las cosas no han empezado del todo bien en parte porque se nos ha ido el mejor de la historia". Y añadió que "el séptimo Balón de Oro es definitivo para demostrar que es el mejor de la historia. Que disfrute en París, nuestros caminos se han separado, pero volverán a juntarse en algún momento", vaticinó. También respondió con un rotundo 'NO' sobre si el PSG le había hecho una oferta para irse con el argentino.

A vueltas con la presidencia del Barça

Sobre si se ve algún día presidiendo al Barça, Pique comentó que "hay días que sí y días que no. Tienes que tener una implicación muy grande y un amor muy grande al club, si algún día tomo la decisión, garantizado que lo voy a dar. Pero es un sacrificio y un esfuerzo brutal. Dar 150 millones de aval...". Aquí, volvió a 'acordarse del Real Madrid para otra 'puya' a Florentino: "Y él quiere subir el aval para que no haya nadie más. Las próximas elecciones en el Madrid pueden ser de aquí a 20 años", se rió Piqué.

"Para mí, no fue penalti"

También se habló en el programa de la jugada polémica de Villarreal, en la que el central fue protagonista. "No vi el partido del Madrid, pero se comenta que hubo otro igual o más claro", comenzó diciendo. "El tema de las manos es muy difícil porque cada año cambia el criterio, no hay intención de que me toque, me toca, pero estaba pegada al cuerpo. Yo creo que no era penalti, pero la gente que entienda lo que quiera", zanjó.

Sus mejores frases

Estas fueron las 5 mejores declaraciones del futbolista catalán en el programa de Antena 3: