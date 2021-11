Luis Enrique Martínez, seleccionador español, aseguró que España no cambiará su identidad en el último partido de clasificación al Mundial por servirle el empate en Sevilla ante Suecia, y adelantó que no van a especular, que correrán riesgos y saldrán "a ganar" el partido.

"Nuestra manera de jugar beneficia a Suecia porque no vamos a especular, vamos a presionar arriba y a correr riesgos. No quiero cambiar porque quiero ganar y mis jugadores también. Vamos a correr esos riesgos, intentaremos estar por encima de ellos, generar ocasiones para ganar el partido y que el clima que se viva en La Cartuja sea espectacular", dijo en rueda de prensa.

Luis Enrique analizó el triunfo por la mínima en Atenas que da el liderato de grupo a la selección española y ante la falta de brillantez en el juego, se quedó con la actitud de sus jugadores.

"Grecia, del primer partido al actual, es una selección muy mejorada. Es muy difícil de superar en presión y de presionarla. Nos ha costado. Hemos podido sacar el partido adelante gracias a la actitud y la intensidad de mis jugadores ante un equipo muy bien trabajado", resaltó.

"Podíamos haber mejorado mucho el juego, el inicio ha sido de control, a Grecia si no la presionas bien tienes complicaciones. No hemos tenido ninguna salvo el gol en claro fuera de juego. Hemos neutralizado su fútbol de ataque, nosotros no hemos tenido muchas ocasiones y hemos marcado de penalti. Estoy contento por la actitud, es posible atenazarse por la situación, en la segunda parte hemos sido imprecisos hasta la entrada de Busi (Busquets). No hemos marcado el segundo gol y eso ha dejado el partido abierto hasta el final", añadió.

El seleccionador sacó buenas conclusiones del estreno con la selección de Raúl de Tomás. "Lo que he visto en los entrenamientos, como da continuidad al juego, la capacidad a la hora de chutar, algo que mejorar en el plano defensivo, hemos tenido la certeza de que nos podía ayudar desde el principio. Me ha gustado mucho lo que he visto, le ha faltado un poco de confianza en la ocasión que tuvo con la izquierda para chutar pero es lógico el día de su debut. Estoy encantado".

La felicidad de Luis Enrique aseguró que es por sus jugadores y confesó que en el presente sienten más apoyo popular que en el inicio de la pasada Eurocopa. "Estoy muy contento por los jugadores, por sus familias, por la selección. Ha sido muy difícil, ha costado muchísimo y falta un pasito más. Conocemos a Suecia muy bien, tenemos un viaje largo pero estamos con ganas de llegar a Sevilla y vivir el ambiente, el cariño de la afición para intentar clasificarnos el domingo con nuestras armas".

"Ahora sería muy injusto que no confiaran en este grupo de jugadores que han superado tantas dificultades. Después de lo hecho este verano en la Eurocopa y la Nations League, solo recibimos apoyo en la calle. Lo de La Cartuja será muy diferente al apoyo que recibimos al principio, la situación gracias a nuestro rendimiento ha mejorado y estamos encantados de sea así", sentenció.