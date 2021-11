Los deportes denominados minoritarios no entiende de las cifras astronómicas que mueve el fútbol, el baloncesto o el tenis. Muchas veces, seguir adelante en según que disciplinas no depende de los méritos deportivos sino de un cúmulo de circunstancias que escapan al talento. Es el caso de Carolina Prendes, campeona europea desde principios de 2020 de Jiu Jitsu Brasileño. Sin patrocinadores y sin ningún otro apoyo económico, se ha visto obligada a iniciar una campaña de crowfunding para poder acudir al campeonato mundial que se celebrará en Abu Dhabi en menos de 15 días.

Hola, soy Carlota Prendes y soy luchadora de Jiu Jitsu Brasileño.Gané el último europeo que se pudo realizar y mi siguiente objetivo es ganar el mundial,pero no tengo presupuesto para ir😅.Es en 15 días,toda ayuda por pequeña que sea es más que bienvenida.https://t.co/uPgPTGkosm — Carlota Prendes (@prendes_carlota) 3 de noviembre de 2021

No pedía una cantidad astronómica, tan solo lograr los 1.000 euros que necesita para poder seguir compitiendo. "Se que es una mierda tener que pedir ayuda, pero me gustaría ir y no tengo muchas otras formas de conseguir el dinero tan rápido, muchas gracias de antemano", publicaba en otro tuit la joven deportista.

Y Twitter comenzó a obrar su magia. En un día y con casi un centenar de donaciones ya ha superado con crecer su objetivo y se acerca a los 1.700 euros.

Se que es una mierda tener que pedir ayuda, pero me gustaría ir y no tengo muchas otras formas de conseguir el dinero tan rápido, muchas gracias de antemano ❤️ — Carlota Prendes (@prendes_carlota) 3 de noviembre de 2021

Carolina Prendes en 'La Resistencia'

La pequeña pantalla a veces ayuda a poner rostro a esas personas especialmente talentosas que, en ocasiones, no obtienen el reconocimiento necesario. David Broncano entrevistó en La Resistencia a Carlota Prendes con motivo de su título. Aunque la joven deportista aseguró en un principio que nunca se ha peleado con nadie fuera de competición, finalmente recordó que en una ocasión se vio obligada a reducir a un hombre.

"Eso ya sonaría de flipada, pero siendo tú me lo creo", bromeó el presentador ante la invitada, que matizó que "no fue tan fuerte como suena". "El pavo se puso muy pesado con ella, se acercó mucho y tal", explicó la campeona mientras Broncano definía al hombre en cuestión como "el típico subnormal". "Tipiquísimo", apuntó Prendes, que hizo un movimiento para pararle los pies. "Fue rápido. Se fue al suelo y nos fuimos", aseguró entre los aplausos del público de 'La resistencia'.