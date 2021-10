Garbiñe Muguruza y Paula Badosa no formarán parte del equipo de España que disputará las Finales de la Copa Billie Jean King, antigua Copa Federación, que se disputará del 1 al 6 de noviembre en Praga (Checoslovaquia). Las dos tenistas han valorado su decisión por la proximidad de esta competición con las Finales de WTA para las que se han clasificado entre las ocho mejores del mundo y que se celebrarán del 10 al 17 de noviembre en Guadalajara (México).

Anabel Medina , capitana del equipo español, ha convocado para sustituirlas Rebeka Masarova y Aliona Bolsova que formarán la convocatoria junto a Sara Sorribes, Nuria Párrizas y Carla Suárez, que viajan este martes a Praga.

Las razones del no

"Han sido meses de mucha presión y viajes, de no haber estado en casa desde julio cuando salí para ir a disputar los Juegos Olímpicos, con mucha exigencia física y mental, y desgraciadamente tengo que parar, recuperar el tobillo ya que llevo semanas arrastrando molestias, y recuperarme mentalmente", ha argumentado Muguruza, actual número siete mundial.

Badosa, que debutaba en esta competición, ha renunciado también a jugar. “No voy a disputar las finales de la Billie Jean King Cup Me da muchísima pena. He intentado por todos los medios intentar disputar esta competición. Tras haberme clasificado para las WTA Finales, por una incompatibilidad de calendario, no podré disputar los partidos de Praga. Siento mucho esta decisión”, ha explicado la jugadora en sus redes sociales, que tras ganar el Masters 1.000 de Indian Wells se ha ganado el derecho es estar entre las ocho mejores del mundo en Guadalajara.

Las sustitutas

Con Muguruza y Badosa en el equipo, España se presentaba en Checoslovaquia como uno de los equipos favoritos al título de una competición que ha ganado en seis ocasiones en la época de Arantxa Sánchez y Conchita Martínez. Tanto Muguruza como Badosa han decantado sus preferencias por jugar las Finales de la WTA. La preparación del torneo las obliga a viajar antes para adaptarse al cambio horario y la altitud sobre el nivel del mar de Guadalajara. (1.568 metros).

Bolsova (89 mundial), de 23 años y de origen moldavo llegó a Girona a los tres años de edad para instalarse junto a sus padres y ya debutó con España en la Copa Federación de 2015. Masarova, número 168 mundial, de 22 años, nació en Suiza pero ha sido formada en Barcelona y logró el título júnior de Roland Garros en 2016.

España debutará en Praga el día 1 de noviembre ante Checoslovaquia y dos días después jugará ante Estados Unidos en busca del pase a las semifinales.