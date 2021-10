La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido su preceptivo informe sobre el proceso de adjudicación de los derechos audiovisuales de LaLiga, en el que se muestra contraria a que el ente dirigido por Javier Tebas amplíe de tres a cinco años el periodo de comercialización de su producto en España. Se trata de un informe no vinculante que LaLiga rechaza en ese punto, pues cuenta con sus propios informes que avalan esa ampliación, basada en las normas de la competencia de la Unión Europea y destacan que en Francia y Alemania ya se están comercializando los derechos por periodos de cuatro años.

LaLiga considera clave contar con la posibilidad de comercializar durante más años los derechos audiovisuales, para dar mayor estabilidad a los ingresos de los clubes y su vez optimizar el retorno económico de su producto. El Real Decreto de 2015 que reguló la comercialización conjunta de estos derechos, hasta entonces negociados por cada club de manera individual, fijaba el límite en tres años, pero este fue ampliado durante los conocidos como Pactos de Viana, en la que LaLiga incrementó sus aportaciones económicas al resto del fútbol y a otros deportes, a cambio de que un nuevo Real Decreto ampliara el plazo y lo sometiera a las normas comunitarias.

La CNMC, no obstante, solicita a LaLiga que elimine "la posibilidad de presentas ofertas por un periodo de cuatro y/o cinco temporadas", puesto que no comparte el criterio de que las normas comunitarias amparen esa ampliación. Reprocha también al organismo que preside Javier Tebas que se reserve en la valoración de las ofertas económicas un 15% referido a "requisitos técnico-profesionales", cuyo método de cuantificación no queda suficientemente detallado a ojos de la CNMC.

Otro de los puntos de discrepancia es la limitación de las ofertas a operadores de televisión de pago, una apreciación más teórica que práctica, pues las televisiones en abierto hace tiempo que perdieron interés en estas pujas, dada la dificultad de extraer rendimiento económico a un producto que requiere una inversión tan potente. Se mantendrá, como marca la Ley del Deporte, un partido en abierto por jornada.