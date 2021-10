Las declaraciones del ministro australiano de Inmigración, Alex Hawke, en las que remarcó que sólo los vacunados podrán entrar al país una vez se abran las fronteras internacionales, puso en jaque al tenista serbio y actual número uno mundial, Novak Djokovic, que todavía sigue sin revelar si ha recibido alguna de las dosis.

Por su parte, Daniel Andrews, presidente del estado de Victoria cuya capital es Melbourne, explicó que no importa la posición que ocupes en el ránking cuando se trata de cumplir con el protocolo establecido para entrar en el país.

El tenista de Belgrado, quien podría superar con 21 títulos "major" al español Rafael Nadal y al suizo Roger Federer, explicó en una entrevista al medio serbio Blic que todavía no sabe si disputará el primer Grand Slam de la temporada.

“No voy a revelar si me he vacunado o no, es una cuestión privada y por tanto una investigación inapropiada. La gente se pasa de la raya a la hora de preguntar y juzgar a una persona. Independientemente de tu respuesta, ellos le sacan partido”, matizó.

Tennis Australia, el órgano equivalente a la federación de este deporte, todavía no se ha pronunciado al respecto a pesar de las contundentes declaraciones de algunos de los principales líderes políticos del país.

“Al virus no le importa cuál sea tu clasificación o cuantos grandes hayas ganado. Es completamente irrelevante. Tienes que vacunarte para mantenerte tanto a ti como a la comunidad libre de riesgos”, concluyó Andrews.