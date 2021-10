Pedri se ha vuelto a lesionar. No sale de un problema físico y encadena otro. Si durante la pasada temporada en la que emergió como uno de los grandes talentos del fútbol español vivió siempre en el césped ahora, en cambio, no para de entrar y salir de la enfermería. Tras jugar 75 partidos en una extenuante temporada, en la que, además, encadenó Eurocopa (fue elegido el mejor joven del torneo) y JJOO (ganó la medalla de plata), el centrocampista canario se ha roto de nuevo. El club no habla aún del periodo de recuperación, pero la lesión muscular en el cuádriceps del muslo izquierdo, la misma que sufrió el pasado 15 de septiembre, le podría tener esta vez más de un mes de baja, perdiéndose no solo el duelo contra el Atlético sino la Liga de las Naciones con España y el clásico contra el Madrid, fijado para el 24 de octubre en el Camp Nou.

Pedri reapareció en Lisboa tras estar de baja por una lesión muscular, que le impidió jugar ante Granada, Cádiz y Levante. Volvió el joven canario (18 años) en el estadio Da Luz, pero solo estuvo 68 minutos sobre el campo. Entró Coutinho justo antes de que el Benfica certificar el 2-0 y prolongara la crisis azulgrana con otra sonora derrota en Europa.

El relevo de Koeman

La ausencia de Pedri supone otro serio problema para Koeman, sentenciado ya por Laporta a la espera, eso sí, de lo que ocurra este sábado en el Metropolitano, mientras continúa buscando al sucesor entre una lista amplia de candidatos que no tienen prácticamente nada en común. Va de Andrea Pirlo, que está en el paro tras su fracasado debut en la elite con la Juventus, a Robert Martínez, seleccionador belga, pasando por Marcelo Gallardo, técnico del River Plate, y Xavi Hernández, una opción que no complace al dirigente.

Con Pedri lesionado, se abren así un panorama más complejo para Koeman, quien podría dirigir desde la grada (está sancionado por su expulsión en Cádiz) su último partido como entrenador del Barça. No tiene al joven centrocampista, tampoco a Dembélé, que continúa lesionado, al igual que el Kun Agüero y Braithwaite.

Al canario, que se lesionó tras reaparecer con el Bayern después de haber disfrutado de dos semanas de vacaciones que le concedió Koeman tras los JJOO, se le acumulan los problemas físicos. Algo que no vivió en toda la temporada pasada donde encadenó todos los partidos. No se perdió ni un solo encuentro por lesión. Ahora, sin embargo, solo ha disputado cuatro de los ocho que ha disputado el Barça (seis de Liga y dos de Champions). Y el panorama inmediato es todavía peor para Pedri.

Brais Méndez, en la selección

Debido a esta lesión, Pedri no podrá reaparecer con la selección española en la fase final de la Liga de Naciones, tras sufrir una nueva lesión muscular en el cuádriceps de su pierna izquierda, que provoca que el seleccionador Luis Enrique Martínez haga el primer cambio de la lista de convocados, llamando a Brais Méndez.

El centrocampista del Celta de Vigo había sido uno de los descartes de Luis Enrique, respecto a la última lista de convocados, y acudirá a la fase final de la Liga de Naciones, que arranca España el miércoles 6 de octubre con su duelo de semifinales ante Italia.

Brais ha jugado en tres ocasiones con la selección, dos de ellas en los últimos minutos de la ventana del pasado septiembre ante Suecia y Georgia.

Pedri, que acudió a los Juegos Olímpicos tras ser uno de los mejores futbolistas de la selección español en la Eurocopa 2020, no juega con la absoluta desde el 6 de julio, el día de la eliminación en semifinales ante Italia.

Se suma a una larga lista de bajas de Luis Enrique por lesión, que condicionan su convocatoria. No estarán en la fase final de la Liga de Naciones por problemas físicos José Luis Gayá, Raúl Albiol, Jordi Alba, Carlos Soler, Dani Olmo, Álvaro Morata y Gerard Moreno.