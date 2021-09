LaLiga Santander ya tiene ritmo de competición y esto se ha notado en los partidos de la jornada 5. El único que ha sido capaz de continuar al máximo nivel es el Real Madrid, que ya es líder en solitario tras ceder solo dos puntos desde el inicio de la competición. Los de Ancelotti han dado un golpe encima de la mesa tras ganar en Mestalla a un Valencia que llegó a adelantarse en el marcador. Los goles de Vinicius y Benzema en los últimos minutos del tiempo reglamentario evitaron una catástrofe blanca a orillas del Turia.

Con un partido menos, el Barcelona no ha despejado las dudas que dejó su estreno en Champions y solo sumó un punto 'in extremis' ante un Granada serio que quizás mereció más tras marcar el primer gol en el minuto dos. Suena sonido de viento en las gradas del Camp Nou y vuelven las dudas en torno a la figura de Ronald Koeman. Más arriba, el Atlético tampoco pasó del empate ante el Athletic. También firmaron tablas Real Sociedad y Sevilla; Elche y Levante; Mallorca y Villarreal; y Betis y Espanyol. Por abajo, Getafe y Alavés no levantan cabeza y siguen sin estrenar su casillero de puntos tras sendas derrotas ante Rayo y Osasuna. No va mucho mejor el Celta, que solo suma uno tras un nuevo tropiezo, esta vez en casa ante el Cádiz.

Sin un día de descanso, la primera división arranca este mismo martes la primera jornada entre semana del curso.