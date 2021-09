Entrevista exclusiva con el Kun Agüero: "Quiero dejar mi huella aquí... Y lo haré"

No ha debutado todavía con la camiseta del Barça. Vino para jugar con Messi, su amigo del alma. Y, de repente, se quedó sin Leo. Ha vivido un verano tormentoso porque nada más llegar se lesionó. Kun Agüero, "un nueve de área, pillo", como él se define, está seguro de que dará mucho al nuevo Barça de Koeman.

"En marzo ya sabía cómo estaba económicamente el club. Le dije a mi ‘repre’: ‘Da igual, ¡que se arregle como sea!' El salario no fue nunca un problema"

Vino y no estaba Messi. Así fue. Pero yo tenía bien claro que quería venir al Barça. Claro, que tenía ofertas, pero en marzo o abril cuando hay las elecciones a la presidencia y gana Laporta, me dicen que se puede hacer esto.

El 7 de marzo gana Laporta. Tres semanas después me llega el interés del Barça y al primero que le dije fue a Leo. “‘Ah, que bueno’”, me contestó él. Era cuando estaba hablando mi repre con el club y le estaba contando la situación económica en la que estaba el club. Y lo primero que le dije a mi ‘repre’ fue: ‘Da igual, ¡que se arregle como sea! No me importa el dinero.

"Cuando pasó lo de Leo se me cayó todo. ¡Fue un shock! ¡No me lo podía creer! ¡No me lo podía creer!"

Tan claro lo tenía. A mí me importaba ir al Barcelona, es el mejor club del mundo como lo dice cualquier jugador, y porque está Leo. No era un problema para mí venir en esas condiciones. Ya sabía cómo estaba el club. El salario no fue nunca un problema. Estaba claro que no iba a cobrar lo mismo que cobraba en el City. Todo sucedió muy rápido y muy sencillo, sin poner ningún pero. Y acá estoy para intentar sumar y ayudar al equipo a que levante algún título al final de temporada. Luego, llego y pasó lo de Leo.

Entonces, ¿qué pensó? Se me cayó todo. ¡Fue un shock! Yo no lo sabía, no estaba preguntando a Leo cómo estaban las cosas. No quería molestarlo. Lo único que sabía es que en la Copa América me había dicho: ‘Estamos intentando llegar a un acuerdo’ Pero no sabía más. Muchas me preguntaban, pero me cayó también a mí. Como a todos. Fue de repente. Y, encima, a los dos días me pasó lo de la lesión

¿Por qué cree que le ocurrió? No lo sé, pero, a veces, pienso que todo se debe a la ansiedad de querer venir acá y a todo lo que vivimos esos días. Ya estaba empezando a entrenar con el equipo y cuando pensaba que estaba bien… Al final, creía que lo estaba, pero lo de Leo, como dije antes, es un shock para mí, también. No me quedé del todo bien. Y lo que pasó en aquel domingo por algo debió ocurrir. Desde entonces empecé la recuperación y ahora es meterle trabajo e intensidad y nada más para poder llegar bien.

"La lesión no es que fuera una rotura muy grande sino que fue justo muy cerca del soleo. El soleo suele ser traicionero"

¿Fue una rotura muy grande? No, no es que fuera muy grande sino que fue justo muy cerca del sóleo. Y el médico quiere ser prudente a la hora de volver. El sóleo suele ser traicionero porque parece que estás bien, pero luego no es verdad. Lo ideal es cumplir las seis semanas. Eso significa estar curado y luego, a la séptima o la octava, es ir viendo cómo me siento en la cancha. A partir de ahí, se decidirá si vuelvo a la séptima o la octava o la novena. Pero todo dependerá de cómo me sienta yo. Pero la verdad es que hicimos la última resonancia y salió muy bien. Parece ser que hay buenas noticias de que se pueda adelantar algunas semanas.

"No me quise ir del Barça tras lo de Leo. Es mentira. Como ahora no uso mucho Twitch, no sabía cómo explicar que era mentira"

¿Qué pensaba? Pues, como todos. Me decía: ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Es como… ‘¡no, no, no me lo puedo creer! Pero, al final, uno acaba entendiendo la situación en la que venían charlando desde hace tiempo sobre ese acuerdo económico. Después, ahí ya no sé nada más de lo que ha pasado. Ya está. Ahora, Leo está en París, desearle lo mejor, excepto cuando juegue contra nosotros. Soy muy amigo de él. Vino el otro día a Barcelona y nos volvimos a juntar. Él siempre dice que esta es su casa y que aquí volverá a vivir. Sus hijos son de acá.

Y usted se quiso ir del Barça. No, no, no… Ni mucho menos. A veces cuando salía algo solía responder en Twitch. Pero como ahora no lo uso mucho, pensé: ‘¿Y cómo lo hago ahora pues? No sabía como explicar que era mentira. Pasó lo de Leo y encima no me presento en el Gamper es hasta entendible que se pudiera pensar eso por parte de los periodistas. Yo también me habría preguntado: ‘¿Pero qué pasa? Leo se fue hace tres días y el Kun no está. Se lesionó, ¿será verdad? ¿o no?’ No pude decirlo, pero no me lo tomé mal. Con todos los años que llevo aprendí a que el periodista dice lo que ve y lo que siente. Pero no, no era verdad. A los dos o tres días, alguien dijo que ya estaba todo bien.

¿Cómo se enfrentó a tanto cambio? Soy un pibe que intento siempre ser muy positivo. Intento no estar triste porque eso me afecta. Obviamente, tengo gente en mi casa que me ayuda a poder estar emocionalmente bien y pensar siempre en positivo. Eso me ayuda mucho. Después es el día a día con los compañeros, la confianza que tengo con ellos, reírte y pasarlo bien. Lo estoy pasando muy bien acá, estoy jodiendo con todos, intentamos joder hablando en catalán un poco, me están enseñando algunos, otros se ríen… Soy un tipo de que ninguno se bajonee, esa es la realidad.

"Tenemos muy buen equipo y hay que ponerse cada uno la responsabilidad de decir: ‘Acá estoy yo, quiero ser reconocido y tener un nombre en el Barcelona’"

Pero sin Messi todo será mucho más complejo. Obviamente, Leo es un jugador que desde la nada te puede sacar esas gambetas sin esperarlo y te puede ganar partidos sin darte cuenta. Pero creo que tenemos muy buenos jugadores. ¡Hay muy buenos! Si nos ponemos en la cabeza que somos muy buenos creo que podemos hacer las cosas muy bien esta temporada. Acá, la realidad es que todos nos pongamos en la cabeza ese pensamiento de que todo saldrá bien. Tenemos muy buen equipo y hay que ponerse cada uno la responsabilidad de decir: ‘Acá estoy yo, quiero ser reconocido y tener un nombre en el Barcelona’.

Ve futuro al equipo. Hay gente muy buena. El Barça saca siempre jugadores muy buenos y la otra ventaja que tenemos nosotros es que cualquier rival que nos juegue tendrá siempre un gran respeto. A mí me pasó cuando venía a enfrentarme al Barça, incluso cuando estaba en su peor momento y venía de una caída en varios partidos. Pero sabíamos cuando estaba en el Atlético de Madrid que por más que estén mal, ¡es el Barça! Teníamos un respeto. Ahora tengo esa ventaja de que yo estoy acá. Hay que aprovecharla y a los chicos que no saben eso hay que trasladárselo. El rival nos tiene un respeto importante. El Bayern va a ser lo mismo. Sabemos que el Bayern es un buen equipo, pero jugando acá, y contra el Barcelona, no es que le vaya a ser fácil. Todo depende de nosotros, de ser positivos, somos buenos y podemos ganar a quien sea. Esa es la mentalidad.

Qué puede esperar el Barça del Kun. Soy un delantero que suelo moverme un poco libre en el ataque. Intento marcar goles para sumar puntos y para clasificar a otra ronda. Intentaré dar lo mejor y ayudar al equipo a ganar un título. O dos. O tres. No me pongo una cifra de goles, pero voy a aportar mucho. ¡Seguro!

"No me pongo una cifra de goles, pero voy a aportar mucho. ¡Seguro!"

¿Y qué espera Koeman de usted? Hablamos justo cuando me pasó lo de la lesión. Él me dijo: ‘Vamos a esperar mucho de ti, va a ser importante el nueve del Barça que quizá por ahí se echó de menos el año pasado. Con Koeman, muy bien. Fue muy directo, eso para un jugador es muy importante. Para mí, personalmente yo lo valoro mucho. Te dice las cosas que él piensa y te dice si es sí o si es no.

Triunfó en el Atlético, se convirtió en una leyenda en el City y ahora retorna a la Liga. Mi idea es estar bien, poder ayudar, tuve cinco años en el Atlético. Sé que, obviamente, la Liga española es ahora diferente. Al final, es poder encontrar la vuelta en los primeros partidos y como se dice en Argentina ser pillo para encontrar los espacios.

¿Lo hará? Es lo que me pasó al inicio en Inglaterra. Cuando llegué allí, dije: ‘¡uy, que mierda! ¿cómo juego acá? Al final, vas viendo donde está tu lugar, tu espacio. Entonces siendo delantero va maquinando cosas en la cancha por donde pueden entrar los goles. Acá pasará lo mismo. En el Atlético de Madrid yo no jugaba muy, muy de 'nueve', 'nueve'. Era más segunda punta. Aprendí a jugar de nueve en el City. Por ahí va a ser una buena prueba. Voy a ser más un 'nueve' del área. Pero mi responsabilidad será estar fresco y decidir partidos.

"Voy a ser más un 'nueve' de área, pero mi responsabilidad será estar fresco y decidir partidos"

Tiene mucha competencia. Estoy seguro de que Koeman analizará todos los aspectos físicos y la competencia que hay en el equipo, por lo que empezará a rotar. Aunque en los partidos importantes pondrá a quien mejor esté físicamente. De nueve tiene a Memphis, a Braithwaite, ahora a de Jong y a mí. Se puede usar a todos, va a ser una lucha linda, jugará, obviamente, quien mejor esté.

Usted jugó poco la pasada temporada en el City, castigado por las lesiones. Es verdad, pero he empezado a trabajar varias cosas a nivel individual por por la edad que tengo. He cambiado muchas cosas de alimentación, de descanso y para controlar la fatiga, con todo lo que aprendí en el City. Me conozco el cuerpo. Pasó lo de la lesión, que era algo que no esperaba. Mi meta es ponerme bien, lo de la rodilla ya no es un problema. Está bien hace tiempos. El problema es jugar partidos, activar los músculos para aguantar en una semana dos o tres partidos. Esa es mi meta. Voy a ponerme muy bien, seguro.

¿Está convencido? Sí. Mi prioridad es sentirme bien. Luego, el físico lo ganas jugando, al menos en mi caso. El entrenamiento te da más aire y confianza, pero no es lo mismo que un partido. Cuántos más partidos juegue acumula esa picardía de los partidos. No hace falta tener 10 o 15 días más de entrenamiento, eso lo ganas con los partidos. Es ponerme bien y no parar.

"Si estás bien físicamente no te miran la edad. Tengo 33 años. Si estoy bien y hago goles, la gente no pregunta nada de eso"

¿Tan claro lo tiene? Por supuesto. Tengo una edad, pero quiero llegar bien al Mundial que viene. Para mí, es clave hacer estos dos años para poder dar el mejor nivel que pueda. Quizá luego diga sigo más. Sé que en este club no importa la edad. Si estás bien físicamente no te miran la edad. Tengo 33 años. Si estoy bien y hago goles, la gente no pregunta nada de eso. Si uno se cuida y se pone las pilas, poniéndose en la cabeza todo lo que debe hacer para que salgan bien las cosas, la edad no tiene sentido.

Es su último tren. Claro. Es una gran oportunidad. Es una prueba para mí. Pero yo seguiré jugando igual que en el Atlético o en el City. Acá son muy buenos jugadores, me va a resultar fácil entenderlos, estuve dos o tres entrenamientos con el equipo y ya lo vi. No me será difícil, creo, eh. El City y el Barça tienen un esquema parecido de juego. Te entiendes con la mirada con los chicos. Esa es la frase. Mirando a un jugador ya te entiendes. Si estás en el Barça sale la chispa de cada uno. Va a ser una buena temporada, seguramente.

"Cuando venía de rival al Camp Nou, decía: ‘Vamos a jugar en La Paz, en Bolivia’ Estabas en el campo y no veías la pelota, ¡te ahogabas!'"

Ansioso por debutar. Sí. El otro día cuando fui a ver el partido con el Getafe te da muchas ganas y piensas: ‘¡Mierda, quiero entrar, quiero entrar! Estoy ansioso de poder jugar en el Camp Nou. Cuando jugaba en contra del Barça era una locura. Ahora que estoy del otro lado quiero que sea ya. Pero todo tiene su límite, hay que tener paciencia para poder disfrutar del Camp Nou.

¿Qué pensaba entonces? Primero decía. No veíamos la pelota. Siempre decía: ‘Vamos al Camp Nou, vamos a jugar en La Paz, en Bolivia’. Estabas en el campo y no veías la pelota, ¡te ahogabas! Impone todo. Juegas contra el Barça, juegas contra jugadores muy buenos, el estadio, la gente, los gritos… Hay miles de cosas que el rival dice: ‘¡Guaauu!’ No es que te bloquees, pero piensas: ‘Cuidado, ¡es el Barça! ¡No puedes fallar! El Barça siempre impone mucho.

¿Más presión que nunca? No, quiero que cuando deje el fútbol pueda decir: ‘En el Atlético hice esto, en el City, también y en el Barça, hice esto, esa es la realidad’ Y así será.

Que titular le gustaría para esta entrevista. ¿Un título? Quiero dejar mi huella aquí... Y lo haré.