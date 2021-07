El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el Hungaroring que su equipo efectuó "un gran trabajo" para dominar una calificación que describió como "increíble" y tras la cual afirmó que nunca se había sentido "tan bien al ser abucheado".

Hamilton, de 36 años, que elevó a 101 su propio récord histórico de 'poles' en la F1, fue abucheado, durante su entrevista a pie de pista, por los numerosos seguidores holandeses que apoyan a Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial, y que ocuparon buena parte de las gradas del Hungaroring.

Hamilton manda un mensajito a todos sus detractores



"Nunca me había sentido tan bien con los abucheos"#HungriaDAZNF1 🇭🇺 pic.twitter.com/qnRhXWUnFd — DAZN España (@DAZN_ES) 31 de julio de 2021

"Ha sido una calificación increíble y estoy muy agradecido al equipo, que ha hecho un gran trabajo, no sólo aquí, sino en la fábrica, también; y por supuesto a Valtteri (Bottas, su compañero finlandés, que arrancará segundo, a su lado, desde la primera fila de parrilla)", apuntó el astro inglés. que el año pasado igualó el récord histórico de siete títulos mundiales de F1 del alemán Michael Schumacher.

"Hemos empujado todos, en todos los sitios y estoy muy contento; nunca me he sentido tan bien con estos abucheos, no me importan", comentó Hamilton, de 36 años, segundo en el Mundial y que, tras ganar ante su afición hace dos domingos el Gran Premio de Gran Bretaña, redujo a ocho los puntos que le saca Verstappen en el campeonato.

Tanto Bottas, como él, serán los únicos en tomar la salida con neumático medio de entre los primeros diez de la parrilla. El resto lo hará con el compuesto blando.

"Desde la salida hasta la primera curva hay mucha distancia y todos saldrán con los blandos, salvo nosotros, sí. Pero nosotros salimos desde la primera fila", apuntó el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage, que este sábado amplió a 101 su propia plusmarca histórica de 'poles' y que este domingo podrá elevar a cien la de victorias en la categoría reina del motor.

"No sé qué pasa este año últimamente, que hacemos unas Q2 (segundas rondas de la calificación) muy buenas, que luego no las podemos replicar en la Q3", opinó el británico, que en Silverstone logró, hace dos domingos, su cuarta victoria de la temporada.

"Eso volvió a suceder hoy. He ido de mal en peor en mi segunda vuelta de la Q3. Es difícil explicar el porqué; pero todo el mundo ha hecho un gran trabajo; y, aunque será difícil, intentaremos contener a Max (Verstappen) en carrera", declaró Hamilton este sábado en Hungría.