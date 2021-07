El defensa español Sergio Ramos quiere aportar su "experiencia" para "contagiar" a Kylian Mbappé y convencerle de que se quede en el París Saint-Germain, aunque reconoció que su exequipo, el Real Madrid, es "el mejor club a nivel histórico" y "los mejores en alguna etapa tienen que pasar por allí".

En una entrevista telemática con un grupo de medios españoles, el exmadridista asegura que llega "con ilusión, empezando de cero" para aportar su "espíritu ganador".

Sobre la posible salida de Mbappé, que no renueva su contrato con el PSG, que expira al final de la próxima temporada, Ramos afirmó que le hablará "en privado" pero apuntó: "Me gustaría que siguiera aquí, es un grandísimo jugador, joven, que puede hacer historia. Aquí o en el Real Madrid, si tiene que irse".

"No estoy en la mente de Kylian, pero me gustaría que siguiera. Es un jugador determinante, que marca la diferencia y que tiene un futuro grande por delante. Aquí tiene un equipo que puede ayudarle a lograrlo. Yo aporto mi experiencia, todo lo que he vivido estos años en el Real Madrid, mi espíritu ganador. Si eso puede contagiar a algún compañero, puede ser un éxito por mi parte (...) Le quiero a mi lado", señaló.

En el PSG también se encontrará con Neymar, un futbolista con el que, dijo, mantiene una buena relación pese a que han estado en equipos rivales, pero destacó el valor colectivo.

"Quiero jugar con ellos, pero quiero ganar, da igual quien salga al campo, todos en tenemos que remar en la misma dirección, aportar el máximo nivel. El camino idóneo lo encontraremos si todos remamos en el mismo sentido", señaló.

Ramos tuvo palabras de alabanza para el Real Madrid, al que consideró "su familia", pero también mostró su ilusión por el proyecto parisiense, "de futuro pero que ya es una realidad".

"Estoy muy feliz, integrándome dentro del equipo, de una cultura y una ciudad nuevas. Soy una persona optimista, valiente, que le gustan los retos y con ilusión por seguir ganando. Ojalá que me vaya la mitad de bien que en el Madrid", aseguró.

"He llegado a uno de los mejores equipos del mundo y tiene un grandísimo proyecto que quiere ganar. Estoy orgulloso de haber tomado esta decisión", señaló.

Ramos no entró a valorar los motivos de su salida del Madrid porque, "mirar atrás es un error", ni tampoco la nueva polémica que rodea al conjunto blanco con la filtración de unas antiguas grabaciones de su presidente, Florentino Pérez, criticando a Iker Casillas y a Raúl González.

Si el sorteo cruzara al PSG y al Madrid en la Liga de Campeones, Ramos no celebraría ni un gol ni una derrota al club en el que ha pasado 16 años, "por respeto" y porque lo considera "su familia".

El defensa se dijo "triste" por no haber podido ir a la selección en la pasada Eurocopa: "Lo he echado de menos, he estado muchos años y me hubiera encantado, soy el que más veces he vestido esa camiseta. Seguiré trabajando para rendir a un máximo nivel para volver cuanto antes, porque es algo que me sigue motivando".

Ramos consideró que España no sabe valorar a sus estrellas como se valora a los extranjeros.

"La admiración que sentimos por los de fuera nos falta con los nuestros. Ojalá cambie con los años. Pero seguimos teniendo el mismo problema, los que vienen son 'cracks' y cuando los tenemos en casa no lo valoramos. Tenemos que aprender a admirar más a la gente y envidiar menos", comentó el exmadridista, que aseguró que en Italia jugadores como "Bonucci o Chiellini son héroes".