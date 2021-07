El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) fue el dominador del viernes en el Gran Premio de Austria, novena cita del Mundial de Fórmula 1 y segunda consecutiva en el Red Bull Ring, con su compañero Valtteri Bottas segundo y presionando ambos a un Max Verstappen (Red Bull) que ganó la carrera previa y había sido el mejor en la primera tanda.

Los Mercedes se pusieron las pilas en la segunda sesión de libres para dominar con Hamilton y Bottas y mandar un aviso a un Verstappen que, de todos modos, se quedó a dos décimas, bien cerca, de un Hamilton al que parece tener la moral ganada últimamente.

El neerlandés ganó el Gran Premio de Estiria en un Red Bull Ring que es 'casa' para su equipo. Y, pese a dominar por la mañana y ceder el testigo a los dos Mercedes, todavía tiene mucho por decir en una cita donde también ha empezado bien Aston Marin, con Lance Stroll y Sebastian Vettel cuarto y quinto en la segunda sesión.

Hamilton dejó el mejor tiempo en 1:04.523, 189 milésimas mejor que su compañero Bottas y con Verstappen a 217 milésimas. Mucho más igualdad que en la primera tanda, cuando Verstappen hizo un 1:05.143 superando en 266 milésimas a Charles Leclerc y en 288 al español Carlos Sainz, en un muy buen inicio de la escudería italiana.

No obstante, Ferrari reculó, o no quiso apretar, por la tarde. Carlos Sainz fue decimotercero y Leclerc decimosexto. Demasiado lejos como, para visto lo visto por la mañana, pensar que no pudieran dar más. Además, fue una segunda tanda más fría, no demasiado rápida, y con amenazas tímidas de agua.

Por la tarde participó el español Fernando Alonso, octavo con su Alpine --a 870 milésimas de Hamilton-- que por la mañana cedió, volante con su nombre y dorsal incluido, al piloto de la academia de Alpine y actual líder de la Fórmula 2, el chino Guanyu Zhou, que en su estreno en la F1 fue decimocuarto.

Horario de la clasificación del GP de Austria

Sábado

Tercera sesión de libres 12.00 - 13.00.

Sesión de calificación 15.00 - 16.00.