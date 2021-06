Can Cantó no es apto para Tercera, según el Inter Ibiza

El entrenador y hasta ahora presidente del Inter Ibiza, Carlos Fourcade, asegura que el campo municipal de Can Cantó no es apto para jugar en Tercera División y, en tono jocoso, dijo que pedirá «Can Misses». «El campo necesita muchas mejoras, las gradas, los vestuarios, los focos... Así no podemos jugar en Tercera, me dijo el de la Federación», aseguró.