El piloto español Carlos Sainz y su copiloto habitual Lucas Cruz han fichado por Audi para disputar el Rally Dakar 2022, que se disputará en Arabia Saudí el próximo mes de enero.

Sainz, triple ganador del rally más importante del mundo (2010, 2018 2020), intentará conquistar el título con su cuarta marca distinta tras haberlo logrado con Volkswagen, Peugeot y Mini.

"A mis 59 años todavía tengo hambre, de lo contrario no habría aceptado este nuevo desafío. Tengo plena confianza en los ingenieros de Audi y trataré de ayudarlos con mi experiencia a desarrollar un coche rápido y exitoso. Es un proyecto fantástico y extremo. No veo la hora de probar el coche por primera vez. Lo que he visto hasta ahora me da confianza", explicó el madrileño en un comunicado.

Sainz compartirá equipo con el francés Stéphane Peterhansel, el piloto más laureado en la historia del Dakar con 14 entorchados, y el sueco Mattias Ekström, que completa la alineación de Audi Sport para la próxima edición de la prueba.