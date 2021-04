El Real Madrid visitará este miércoles al Cádiz sin margen de error en su pugna por el título de Liga, un duelo al que llega con siete bajas, con un gran desgaste físico por un calendario que no da tregua y consciente de que deberá pelear al máximo ante un rival que lucha por la permanencia.

El reto del doblete es mayúsculo para Zinedine Zidane y sus jugadores. La carga de partidos no para de provocar bajas. Toni Kroos y Luka Modric, los últimos de una lista eterna. Y la situación de la pandemia tampoco ayuda a un Real Madrid que lucha contra los inconvenientes.

No los superó en el Coliseum Alfonso Pérez, donde doce jornadas después se quedó sin gol y empató a cero con el Getafe. Desde que lo hizo en El Sadar a inicios de enero, los de Zidane no habían vuelto a acusar falta de pegada en Liga. Los problemas con la cantidad de bajas que dejó la semana decisiva con eliminatoria europea ante el Liverpool y la intensidad del clásico, pasó factura. Enganchó al Real Madrid a la pelea por todo, pero las consecuencias no cesan en un equipo que no quiere poner el foco en la 'Champions' y peleará por la Liga hasta el final.

A tres puntos de distancia del Atlético de Madrid, la obligación marca la visita a Cádiz. Zidane mezcla las alegrías con las preocupaciones. Por un lado puede recomponer su defensa recuperando dos meses después a Dani Carvajal, a Nacho tras sanción y a Rapahel Varane, que ha superado el coronavirus. Le invita a resucitar una defensa de cinco, ya que las ausencias castigan su centro del campo.

Regresa al mando Casemiro, una vez cumplido el castigo por su expulsión ante el Barcelona, pero un problema de espalda deja fuera de combate a Luka Modric, Fede Valverde sigue al margen tras un contacto con un positivo de COVID-19 y no remiten las molestias en Toni Kroos. Solo queda Isco Alarcón como centrocampista en la plantilla. Zidane sigue sin ver fino a Eden Hazard y son bajas por lesión Sergio Ramos, Lucas Vázquez y Ferland Mendy.

El Cádiz de Álvaro Cervera, decimotercero con 36 puntos y una renta de nueve sobre la zona de descenso, recibe al Real Madrid con la intención de volver a dar la campanada como en la primera vuelta, cuando venció por 0-1 en el estadio Alfredo Di Stéfano.

Los cadistas siguen manteniendo un buen colchón de puntos sobre las posiciones de descenso, aunque no quieren confianzas en el tramo final de La Liga y ansían el momento en el que puedan certificar la permanencia matemática. La empresa de vencer al conjunto blanco es muy dificultosa, pero Cervera ha aleccionado a sus jugadores con el estímulo de que si fueron capaces de lograrlo una vez esta temporada, y encima a domicilio, lo pueden conseguir de nuevo.

El Cádiz se encuentra en un buen momento y encadena tres encuentros invicto, ya que no pierde desde su visita al campo del Villarreal (2-1) y ha sumado después siete puntos de nueve posibles, tras las victorias frente al Valencia (2-1) y en casa del Getafe (0-1), más el empate del domingo pasado contra el Celta (0-0).

En el conjunto amarillo continúan lesionados los centrocampistas Álex Fernández y Alberto Perea, mientras que su entrenador ha dejado entrever en vísperas del choque que el central Juan Cala, baja frente al equipo vigués por problemas físicos, podría volver y ayudar al equipo, aunque es casi seguro que no saldría desde el principio.

Al tener que jugar tres partidos en una semana, es probable que Cervera realice cambios y apueste por algún futbolista menos habitual como el delantero hondureño Anthony Rubén 'Choco' Lozano, que podría recuperar su puesto.

Alineaciones probables

Cádiz: Ledesma; Carcelén, Marcos Mauro, Fali, Espino o Jairo; José Mari, Jonsson, Salvi, Malbasic; Sobrino y Lozano.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Isco; Marco Asensio, Vinicius y Benzema.

Árbitro: Mateu Lahoz (Colegio Valenciano)

Estadio: Ramón de Carranza.

Hora: 22.00

----------------------------------------------------------

Puestos: Cádiz (13º, 36 puntos). Real Madrid (2º, 67 puntos).

La clave: El Real Madrid deberá recuperar el olfato goleador ante un Cádiz con un férreo sistema defensivo. Los de Zidane encadenan dos partidos sin marcar, ante el Liverpool en Anfield y en Getafe.

El dato: El Cádiz sólo ha ganado tres veces, la última en la campaña 1990-91, en las doce visitas del Real Madrid al Carranza en Primera, con siete victorias y dos empates para los merengues.

Las frases

Cervera: "No es fácil preparar un partido después de haber jugado hace dos días"

Zidane: "Hasta el final, hasta el último día, lo vamos a pelear pase lo que pase"

El entorno: El partido llega marcado por el paso al frente dado por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, hacia la creación de la Superliga de la que técnico y jugadores se han mantenido, de momento, al margen.