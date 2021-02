Óscar Fernández: «Se veía un equipo de hombres contra uno de niños»

«Creo que hemos demostrado que somos un equipo difícil de batir. El resultado final es grande, pero me quedo con las sensaciones que hemos tenido. Con 2-0 el equipo ha tenido un palo, igual con 2-1. A seguir y ojalá esa eficacia nos cambie», manifestó el preparador del filial valencianista, que en la comparación de su escuadra con la UD Ibiza dijo lo siguiente. «La sensación desde fuera es que era un equipo de hombres contra uno de niños».

«Ves al Ibiza que tiene un plan de juego, trabaja mucho y tiene mucha variedad para jugar a cosas diferentes, y todo eso te genera dudas. Los chicos lo han intentado. Me hubiera gustado ver el partido con un 0-1 en los primeros 20 o 25 minutos, a ver lo que hubiera pasado. Pero al final esto es eficacia y áreas», manifestó también Fernandez.

«Nos toca seguir. Felicitar al Ibiza por los tres puntos y nosotros la semana que viene tenemos otro partido importante. Hay que prepararlo bien. Hay que levantar a los chicos», declaró Óscar Fernández, que todavía no da por perdida la posibilidad de que su escuadra acabe entrando en la sexta posición y no tenga que luchar por no bajar a la Tercera División de cara a la próxima temporada 2021-22.