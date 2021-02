Andrea Romero, bronce en los 3.000 metros del Nacional sub-23

La pitiusa sólo fue superada por Isabel Barreiro (Valencia Club Atletismo), que se impuso con un tiempo de 9:16.79. Mientras, el segundo puesto fue para Carla Gallardo (Independiente), que paró el cronómetro en 9:21.68.

Romero se mostró «muy contenta» por el doble logro. «Más o menos sabía que podía quedar tercera pero no que iba a hacer la marca que he logrado, que es por lo que estoy tan feliz. Quería acercarme al récord de Balears y al final ha caído», declaró Romero.

«Cuando he llegado, he ido enseguida a mirar qué marca había hecho. Al verla, no me lo creía. A pesar de que me he quedado un poco sola [durante la carrera] ha sido brutal», comentó la corredora del Juventud Atlética Elche, que se marcha de esta competición con los deberes hechos.

La isleña, que sigue brillando como atleta en el panorama estatal, ya piensa en su próxima cita de nivel, que es el Campeonato de España absoluto de pista cubierta, que se disputará en Madrid entre el 19 y el 21 de febrero.

Marc Tur

Por otra parte, el ibicenco Marc Tur (atleta de la Peña Deportiva) también cumplió su objetivo en el Campeonato de España de marcha disputado en Sevilla, en la prueba de los 50 kilómetros. El isleño se retiró en el kilómetro 35, como estaba previsto, y estableció la marca que le pedía la Federación Española de Atletismo para poder acudir a la Copa de Europa en mayo, para la cual estaba preseleccionado. «Tenía que hacer 2 horas y 41 minutos y he hecho 2 horas, 40 minutos y 28 segundos», comentó el ibicenco, que a falta de que se dé la selección oficial estará en la prueba que se disputará en la República Checa.