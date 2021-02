La UD Ibiza-HC Eivissa ha sumado esta tarde un triunfo de prestigio en su visita a la cancha del Lalín, al que ha doblegado por un marcador de 27-29, y se ha hecho con su tercera victoria consecutiva en la Liga, lo que permite al conjunto de Eugenio Tilves subir una posición en la tabla de clasificación para situarse en la cuarta plaza con 15 puntos.

Los ibicencos, en buena racha y con una dinámica ganadora, buscaban esta jornada su tercer triunfo consecutivo desde que arrancó este 2021 en la División de Honor Plata masculina, ante el hasta ayer quinto clasificado, al que sometieron los celestes con solvencia en un choque muy equilibrado, en el que la UD Ibiza-HC Eivissa se mostró muy sólida en su juego.

Tras un primer tiempo muy igualado y con diferencias muy cortas (2-1, 4-5, 7-8, 8-11 y 10-11) en cada unos de los parciales de cinco minutos, los isleños, que fueron en franca progresión en su juego se marcharon con ventaja mínima (12-13) al descanso, pero en el segundo periodo, los de Eugenio Tilves no se dejaron sorprender por los locales, a pesar de que apretaron mucho en sus acciones. No obstante, el cuadro ibicenco se mostró muy seguro en la toma de decisiones y fue capaz de mantener su ventaja e incluso de incrementarla (14-15, 16-19, 19-21, 20-21 y 24-25), para encarar el tramo final del partido con opciones de sumar un triunfo que ya no se les escapó y que firmaron al final por 27-29.