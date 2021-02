El veterano futbolista galo, Robert Pirés, campeón del mundo con la Selección de Francia en 1998, se ha involucrado en calidad de integrante del cuerpo técnico de la Peña Deportiva y trabaja cada día junto el equipo desde hace varios meses, según ha informado el club santaeulaliense.

Esta rutina se viene repitiendo desde el pasado mes de octubre, detallan desde la Peña Deportiva, "poco después de que Robert Pirès se mudara a Eivissa con su familia y decidiera involucrarse ‘Ad honorem’ con el club".

Pirès, conocido sobre todo por su carrera en el Arsenal (2000), el Villarreal (2006) y en la Selección de Francia (campeona del mundo en 1998 y de la Eurocopa en 2000) se ha integrado al cuerpo técnico de la Peña, entre otras cosas, como readaptador, trabajando con los jugadores lesionados hasta que pueden volver a incorporarse al equipo, labor que realizaba en el Arsenal hasta poco antes de trasladarse a Eivissa en agosto del pasado año con su familia.

La relación entre Pirès y la Peña Deportiva se inició el pasado verano, cuando los dos hijos del francés, Alessio, de 9 años, y Theo, de 13, se integraron a la base del club para jugar al fútbol.

"Mi mujer, mis tres hijos y yo decidimos en agosto dejar Londres y trasladarnos a vivir a Eivissa porque el Brexit y el covid cambió mucho la vida en Inglaterra", explica Pirès, antes de añadir: "Alquilamos una casa en Santa Eulalia y todos nos hemos adaptado muy bien a la isla”.

El excapitán peñista, Raúl Gómez, ojo avizor

Fue en septiembre cuando una tarde, mientras el primer equipo estiraba en el campo, al jugador Raúl Gómez le pareció ver a lo lejos a uno de sus ídolos del fútbol, Robert Pirès.

Gómez cuenta que “lo seguía desde que jugaba en el Olympique de Marsella. Y cuando fichó por el Arsenal me hice seguidor del equipo inglés. Luego coincidimos en el Villarreal, yo en el filial y él en el primer equipo, pero nunca habíamos hablado. Y de repente lo veo en la Peña. Al principio dudaba de que fuera él, pero le grité ‘¿Robert?’… y se dio la vuelta. Empezamos a hablar y me comentó que le encantaría involucrarse en el club, así que le presenté a Raúl Casañ”.

El míster añade que Pirès le preguntó si habría alguna posibilidad de que pudiese colaborar con el equipo. “Tienes las puertas del club abiertas para lo que quieras”, le contestó el entrenador valenciano. Y así fue. El campeón del mundo comenzó a integrarse como miembro del cuerpo técnico.

“Tener en el equipo a una persona con el palmarés y la experiencia de Pirès es muy bueno para todos. Crea muy buen ambiente, es una persona alegre y humilde que siempre suma. Estamos muy contentos de que esté con nosotros”, señala Casañ.

“Hace poco trabajaba de readaptador con Özil o Arteta… y ahora con nosotros”, bromea Gómez.

Pirès, que no se pierde ningún entrenamiento ni los partidos que la Peña juega en casa, asegura estar “muy ilusionado” en el club. “Su sola presencia ya nos ayuda”, puntualiza Casañ.

Ayudar en todo lo que le pidan

El jugador del Arsenal, a quien le encanta meterse en los rondos de entrenamiento del equipo, explica que su papel en el conjunto es “ayudar en todo lo que me pidan”. En ocasiones los jugadores le hacen preguntas técnicas y, en otras, más personales. “A veces me han consultado cómo pueden hacer para manejar la presión que tienen porque marcan pocos goles, o qué se siente al ganar una Copa del Mundo y la Eurocopa”.

Respecto a su opinión del equipo, Robert Pirès apunta: “Creo que Casañ ha conseguido configurar un buen equipo y van a empezar a mejorar. Evidentemente la situación actual en la clasificación es un poco peligrosa, pero creo que no pasa nada. Lo vimos en el partido contra el Hércules. Me gustó mucho la actitud de los jugadores y si cada domingo todos tienen ese mismo espíritu van a mejorar la clasificación. Y hay que tener muy claro que en un equipo que marca pocos goles, como le está ocurriendo a la Peña, no se puede poner el foco sólo en los delanteros. Es cierto que su trabajo se centra en marcar, pero si no lo hacen, no pasa nada, entonces tienen que ayudar al resto de los compañeros, y eso es lo que pasó contra el Hércules. Hablé con Antonio López al finalizar el encuentro y le expliqué que si no marcaba el gol él no pasa nada, lo importante es que ayudó al equipo a que otro lo hiciese. Esa es la actitud de un delantero”.

Además de su colaboración altruista con la Peña Deportiva, Robert Pirès es comentarista deportivo en televisiones como Canal Plus o M6 de Francia. Hace un mes viajaba cada semana a París para trabajar, pero desde que la isla se ha cerrado perimetralmente para evitar el aumento de contagios de covid, ha decidido realizar su labor de forma telemática desde su casa de Eivissa para evitar traslados.