Plaga de bajas en la Peña para medirse a La Nucía mañana

Cargadísima. Así está la enfermería de la Peña Deportiva para medirse mañana a domicilio a La Nucía, a partir de las 12 horas. Raúl Casañ, entrenador de los peñistas, no ocultó ayer su preocupación porque no dispondrá de los lesionados Aarón, Miguelete y el portero Fran (que ha recaído); tampoco de Nacho, aislado por haber sido contacto directo con un positivo por covid (él ha dado negativo); ni del nuevo fichaje, Thiam, ya que no dispone aún de toda la documentación. Además, son duda, por motivos físicos, otros dos futbolistas: Antonio López y Gilbert.