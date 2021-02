Inés Juan, de formarse en el Jesús a optar a ganar la Copa

El fútbol y el deporte ibicenco vivirán este sábado un día histórico en la final de la Copa de la Reina entre el EDF Logroño y el Barcelona, ya que en el equipo riojano juega la pitiusa Inés Juan Altamira. La futbolista, que se formó en el Jesús antes de dar el salto a la Península, afronta el partido más importante de su carrera deportiva, que comenzó en el modesto equipo rojiblanco cuando era una niña que soñaba con algo como lo que experimentará mañana en el Estadio de La Rosaleda (Málaga), a partir de las 17.30 horas.

En el Atlético Jesús, club en el que vieron crecer a Inés Juan, viven con especial emoción todos y cada uno de los pasos que da su jugadora, que estuvo tres temporadas en el equipo femenino de la entidad rojiblanca, desde donde dio el salto a la Primera División en el Levante Las Planas catalán, en el que jugó durante las campañas 2012-13 y 2013-14.

Su buen hacer hizo que se fijara en ella el Espanyol, en el que llegó a ser capitana y club en el que permaneció durante seis ejercicios. Ya en el actual curso 20-21 se incorporó a las filas del EDF Logroño, también en la máxima catagoría del fútbol femenino español, con el que ahora vivirá un momento mágico como es disputar la final de la Copa de la Reina.

Si hay alguien que la recuerda es el que fue su entrenador en el Atlético Jesús femenino, Rafa Campillo, que está muy orgulloso de los logros de Inés Juan. «Si ha llegado hasta aquí es por su mentalidad», explicó ayer Campillo, refiriéndose a que la futbolista «siempre ha tenido claro» que quería vivir momentos como el de este sábado, para lo que no ha parado de trabajar. «Era muy competitiva. Siempre quería más y siempre apuntó maneras para ser profesional».

Campillo recordó que antes de recalar en el equipo femenino de la entidad del municipio de Santa Eulària Inés llegó a «jugar con chicos». «Para mí, como entrenador, es un orgullo y una gran satisfacción verla jugar una final de la Copa de la Reina, pero sobre todo para el club y para el fútbol femenino en general de la isla. Es una gran satisfacción. Que veas que una chica que se ha formado en Ibiza vaya a jugar una final de la Copa de la Reina... Ya no sólo eso, sino la carrera que ha llevado», comentó un Campillo que indicó que la jugadora llegó a estar «en la órbita de la selección española sub-19».

Inés Juan se integró este pasado verano en las filas del EDF Logroño, en el que desde el primer día se ha convertido en titular indiscutible. Con las riojanas va a jugar, salvo sorpresa, la final del torneo del K.O. correspondiente a la temporada pasada, ya que la competición se tuvo que aplazar por la pandemia del covid. Se retomó en octubre del año pasado, en la ronda de semifinales, en la que las de La Rioja derrotaron al Athletic Club en los penaltis, después de acabar el partido 0-0 tras los 90 minutos reglamentarios y la prórroga. Ahora se verán las caras ante un Barcelona que está siendo un auténtico rodillo en la Primera femenina, en la que no ha perdido ningún partido todavía. Por tanto, las posibilidades del EDF Logroño son pocas, según explicó Campillo, «aunque en el fútbol puede pasar de todo». «El Barça ya se ha tomado el fútbol femenino con toda la seriedad y los demás están muy lejos. La sorpresa siempre se puede dar, pero es complicado. Veo un Barça muy superior», declaró Campillo.

Sin embargo, el que fuera entrenador de Inés Juan indicó: «Que le quiten lo ‘bailao’. Que disfrute y que pueda jugar una final de la Copa de la Reina. Eso siempre lo tendrá, las cosas como son. No habrá mucha gente en Ibiza que pueda decirlo. Dicho esto, el partido hay que jugarlo, aunque es muy complicado [que gane el EDF Logroño]», recalcó.

«Ojalá tenga posibilidades de jugar más partidos como éste, pero éste le va a marcar», comentó el que fuera el entrenador de la jugadora ibicenca durante su etapa en el Atlético Jesús.

Consolidada en Primera

Campillo ve a Juan, que tiene 26 años, «siguiendo con su trayectoria en Primera División», pero considera complicado que pueda dar el salto algún día a uno de los ‘grandes’ del fútbol femenino en España, como el Barcelona, el Atlético de Madrid o el Real Madrid. Además, destacó que como la madre de la jugadora es vasca Inés siempre dijo querer jugar alguna vez en el Athletic Club, aunque no cree que eso sea algo que tenga ya en la cabeza. «Ahora está muy contenta en Logroño, por lo que he hablado con el padre más que con ella».

El técnico ibicenco, ahora coordinador en el Atlético Jesús, manifestó que no se va a perder la final copera. «El fútbol femenino siempre es algo que quedará conmigo. Los tres años que estuve con ellas [con los equipos del Jesús] serán difíciles de olvidar. Lo que me sabe mal es que no haya esa continuidad o que eso no hubiese llegado a cuajar en la isla», manifestó Campillo, que subrayó que «hay chicas que tienen condiciones», como se puede comprobar ahora con la otra ibicenca que destaca en el fútbol nacional, Irina Viñals, que juega en conjunto del Quesos La Casota La Solana femenino, en la Segunda División nacional.