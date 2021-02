En espera de acontecimientos y de conocer la postura que adopta el club en relación a la polémica suscitada por la ausencia del receptor Raúl Muñoz en la Copa del Rey, la problemática situación que vive la UD Ibiza-Ushuaïa Volley en el plano deportivo parece que empieza a ver algo de luz, ya que la búsqueda de un sustituto para el opuesto Wallaf Oliveira, lesionado en la espalda, parece que se ha detenido, a tenor de las últimas informaciones recabadas.

Y es que, según ha explicado a Diario de Ibiza el presidente de la entidad, Mariano Esteban, el equipo «podría volver a disponer de Wallaf Oliveira», si todo marcha bien, «para dentro de dos jornadas», cuando en un principio todo apuntaba a que su lesión iba a ser «de larga duración».

«La buena noticia es que hemos sabido que la lesión de Wallaf no es grave y ya se está recuperando. Tenemos la esperanza de que empiece a entrenarse esta misma semana. La opción de buscar otro opuesto ha quedado completamente descartada. Vamos a ir paso a paso, pero si entrena y no tiene dolor, puede ser que juegue este sábado, que no creo porque sería muy precipitado, pero sí el próximo miércoles contra Río Duero», adelantó Mariano Esteban, que también indicó:«La situación del equipo no es buena, desde luego. Lo que pasa es que hay mimbres suficientes para solucionarlo. Ahora mismo el objetivo es asegurar la permanencia».