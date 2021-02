Irina Viñals Marí, futbolista del CFF La Solana: «Ahora me siento muy cómoda y las cosas me están saliendo bien»

La jugadora ibicenca comienza a mostrar sus capacidades en el conjunto manchego, que pese a ser un debutante en la Segunda División femenina, aspira a pelear por meterse en la lucha por el ascenso.

La futbolista ibicenca Irina Viñals vive días de completa felicidad como integrante de la plantilla del CFF La Solana, club manchego que milita en Liga RETO Iberdrola, la Segunda División femenina del fútbol nacional. La jugadora isleña, junto al equipo de Ciudad Real, todo un recién ascendido esta campaña en la categoría de plata, pugnan por hacer realidad el objetivo de lograr la permanencia en el Grupo Sur A, e incluso se permiten soñar con la posibilidad de conseguir meterse por primera vez en su historia en los play-off de ascenso a Primera División.

Es de imaginar que aún está disfrutando de lo vivido este fin de semana con su equipo por la primera victoria como local y por haber colaborado anotando el primer gol en ese importante triunfo por 3-1 frente al Pozoalbense, el líder de la clasificación, ¿no?

¡Madre mía! Aún estamos todas asimilándolo todavía. La verdad es que estamos ahora mismo en una nube.

El ambiente en el vestuario estará ahora mismo a tope, ¿no?

Estamos muy contentas, pero tenemos que tener cuidado. Hemos ganado este partido ante el Pozoalbense, pero si perdemos los siguientes no nos servirá entonces para nada. Por eso debemos seguir con los pies en la tierra y esforzarnos duro porque nos toca continuar trabajando.

Se sentirá contenta, al menos, de estar siendo importante para su equipo, ¿verdad?

Eso para cualquier futbolista es súper importante. Es para lo que vine a La Solana, a ayudar al equipo en todo lo que necesite y si es marcando goles, pues todavía mejor.

¿Cómo estáis viviendo esta temporada del club como debutante en la categoría?

La cierto es que es ahora cuando estamos siendo de verdad un equipo unido. Los resultados están llegando y se respira un ambiente muy bueno. En el vestuario nos sentimos genial y estamos súper bien. Hablamos y comentamos mucho los partidos, para ver todo aquello en lo que podemos mejorar. Ahora se nota más que nunca esa unión de todo el equipo, que es lo que nos está dando resultados.

Para ser La Solana un club y un equipo sin experiencia en la Segunda División femenina da la sensación de que os habéis adaptado muy rápido a la competición, ¿no?

Sí. Al principio parecía que nos estaba costando un poquito arrancar. Teníamos que adaptarnos al equipo todas las jugadoras nuevas que llegamos como en verano como fichajes al grupo. Y después conocer mejor a las compañeras y su manera de jugar. Pero ahora parece que estamos en nuestro mejor momento de la temporada porque el bloque está ya consolidado y los refuerzos que han venido en invierno se han adaptado rápido y muy bien. Creo que ahora somos una plantilla muy sólida.

Y en lo personal, ¿como ha evolucionado Irina Viñals desde que llegó a La Solana?

Bueno, al principio me costó un poco porque no acababa de adaptarme del todo ni lograba jugar como realmente yo sé. No me sentía cómoda, pero he mejorado mucho a lo largo de la temporada y ya estoy empezando a dar el máximo. Siempre he intentado darlo todo, pero no encontraba mi sitio, aunque ahora parece que ya lo he encontrado. Hago todo lo que me pide el entrenador y me están saliendo muy bien las cosas.

Está jugando actualmente en una posición diferente a la que solía hacerlo cuando jugaba aquí en Ibiza, ¿no es cierto?

Sí. En el Sant Jordi estaba jugando de delantera, pero aquí en La Solana me pusieron de extremo por la banda derecha. Ese es uno de los motivos por los que me costó un poco más adaptarme a la categoría y al juego del equipo. Desde entonces he ido aprendiendo movimientos y le he preguntado muchísimo a las compañeras y al entrenador para que me echaran un cable, pero ya he pillado todos los movimientos de forma casi innata y sé bien lo que necesita el equipo que haga en el campo como extremo. Y ahora me siento muy cómoda.

Observando la trayectoria ascendente que lleva La Solana, y tras vencer con solvencia al potente líder de la competición, ¿qué horizontes os marcáis de cara al futuro?

De momento no nos marcamos ningún horizonte. Debemos de ir partido a partido y tratar de sacar el máximo de puntos posibles. Nos quedan dos jornadas más y ahora sacar los tres puntos en cada partido es vital para nosotras. Nuestro objetivo este año es salvarnos, aunque parece que si todo nos sale bien podríamos incluso meternos entre los cuatro primeros clasificados de la Liga.

Vais sextas a dos puntos del cuarto. De salir las cuentas os haríais con una plaza para luchar por el ascenso a Primera. Eso supondría todo un éxito y un gran sueño para ti y para La Solana. ¿Te lo imaginas?

Uff. Es complicado. Los cuatro primeros clasificados juegan por el ascenso a Primera en un play-off contra los cuatro primeros de los otros grupos, y los cuatro últimos por evitar el descenso. La verdad es que debutar en esta categoría ya nos costó de asimilar. Veíamos que nos enfrentábamos a unos rivales muy buenos, pero también que nosotras competíamos y que podíamos dar mucho. No éramos inferiores, al revés, creo que ahora nos encontramos muy cómodas jugando y no pensábamos que nos iba a pasar esto. Pero, claro, ahora que ya estamos casi ahí dentro y que vemos que todo nos está yendo tan bien, lo quieras o no, lo cierto es que nos empezamos a creer que podemos estar al final entre los cuatro primeros.