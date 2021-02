El marchador ibicenco Marc Tur se prepara estos días a conciencia para encarar a tope de motivación el Campeonato de España de 50 kilómetros marcha, evento que acogerá este fin de semana la ciudad de Sevilla.

El atleta de la Peña Deportiva, que durante la última semana del mes de enero estuvo concentrado en Torrevieja con la selección española, asegura que está «muy ilusionado» de cara a su participación en dicha prueba nacional, que es valedera para ser seleccionado para la Copa de Europa.

Sin embargo, Marc Tur, ya preseleccionado de antemano para la mencionada cita continental, adelantó ayer a Diario de Ibiza que acude a este Campeonato de España con «tranquilidad» y con un objetivo personal bastante particular.

«Voy con ganas, aunque yo no voy a hacer los 50 kilómetros porque ya estoy preseleccionado para la Copa de Europa tras quedar entre los 20 primeros clasificados en el Campeonato del Mundo de Doha de 2019. Voy a correr tan sólo 35 kilómetros y mi único objetivo es bajar de las 2 horas y 41 minutos en esa distancia», detalló el representante de la Peña Deportiva, al tiempo que avanzó: «He estado entrenando muy bien y creo que va a ser un buen test. Espero que no me suponga mucha dificultad poder bajar de ese tiempo».

A competir, pero reservándose

En este sentido, el atleta ibicenco declaró que a él, al igual que al campeón de España de 2020, les permiten correr solamente 35 kilómetros y competir sólo con el reto de bajar de la marca antes mencionada con idea de que puedan «guardar fuerzas».

«La idea es que no hagamos competiciones de 50 kilómetros de más, dado que dos pruebas de este tipo ya te pasan factura y se baja el rendimiento. Como son demasiados kilómetros al año, a nosotros se nos facilita eso, que hagamos sólo 35 kilómetros», detalla Marc Tur, antes de proseguir: «Me siento motivado. Ya competí en el campeonato italiano y, a pesar de que fue en un día con unas condiciones climatológicas muy adversas, las sensaciones allí fueron muy buenas. Por eso, este Campeonato de España, que es para mí como un test, ya que no me puntúa para el ranking mundial ni para nada, tan solo para ver mi estado de forma, es una prueba que me la tomo con muchas ganas».

Asimismo, Marc Tur manifestó que actualmente compiten «tan poco», que ahora «cualquier competición que venga es bien recibida», pero que, a pesar de ello, se encuentra «muy bien», y que eso es algo que también le «ayuda».