Jordi Griamu i Gragera, jugador y director deportivo del Club Bàsquet Sant Antoni: «El objetivo del Sant Antoni es estar en la LEB Plata algún día»

Jordi Grimau i Gragera (Barcelona, 17 de junio de 1983) habla con pasión, compromiso y exigencia del Club Bàsquet Sant Antoni, en el que forma parte de un proyecto ambicioso como director deportivo y jugador del primer equipo.

¿Qué nota le pone al equipo tras haber disputado seis partidos hasta ahora?

Seguramente por resultadismo debería poner una nota alta, porque hemos ganado cinco partidos y hemos perdido uno que prácticamente lo hemos regalado. Sería fácil, más o menos, puntuarse de forma positiva, pero estamos a la expectativa de poder hacerlo mucho mejor. De subir el nivel, de adaptarnos a este hándicap de no poder competir de forma muy habitual, de no tener nuestras instalaciones, de ir cambiando... Nos está costando un poquito para coger el ritmo y tengo la expectativa y la ambición de que podemos hacer las cosas mucho mejor, a pesar de que los resultados sean bastante positivos.

¿De qué les puede servir la derrota sufrida frente al Badalonès en la última jornada liguera?

Para ver la realidad. A veces, en el deporte, aunque funciona mucho así, no todo es ganar y perder. Es hacer las cosas en una misma línea siempre y de forma un poco más regular, que es lo que nos está costando. Aplicar un poco, el nivel que tenemos, de forma continuada en los partidos. Seguramente, vas ganando los encuentros y te acabas quedando con la victoria, sin prestar tanta atención. Seguramente nos puede ayudar el hecho de haber perdido el primer partido, para bajar los pies y quitar la sensación de que los resultados priman. No influye mucho una derrota ahora mismo, así que espero que ciertamente tenga una lectura positiva para todos.

¿En qué tiene que mejorar el equipo en cuanto a aspectos del juego se refiere?

En general, en todos los aspectos del juego. Tenemos mucho margen de mejora. Hasta el momento no hemos conseguido desarrollar un porcentaje alto de nuestras virtudes en ningún aspecto. Estamos bien en defensa, excepto el último partido, pero hay que jugar mucho mejor, con más sentido, con más calma, controlar más los ritmos del partido... La mejora está, ahora mismo, en prácticamente todos los aspectos del juego.

El próximo rival es al Azulejos Moncayo CBZ. ¿Cómo ve ese partido?

Tenemos ganas de poder volver a jugar y de resarcirnos de la última derrota. Desgraciadamente, no podremos jugar en nuestro pabellón de nuevo [el de sa Pedrera, en Sant Antoni]. Parecía que sí pero finalmente tampoco nos permiten jugar. Así que otra vez nos tocará hacerlo fuera. Ni tan siquiera podremos hacerlo en Blanca Dona, sino en una instalación que ni siquiera hemos visto ni entrenado nunca. Así que, un poquito más de dificultad. Un partido más de la Liga en el que intentaremos centrarnos mucho en nuestro trabajo para poder sacarlo.

¿Dónde va a ser ese encuentro del 14 de febrero?

En Can Guerxo. Yo creo que al siguiente ya tendremos listo Sa Pedrera.

¿Podemos afirmar que Javi Medori va a debutar?

Va a estar cambiado y a disposición de jugar. Tenemos que ver cómo evoluciona esta semana porque, como sabéis, él sale de una lesión muy larga y estamos teniendo muy en cuenta todas sus sensaciones y teniendo mucho cuidado, no sólo con el pie, sino con todo lo que va alrededor del pie. Está entrenando, metiéndose en el grupo, haciendo cosas de contacto, así que si la semana va normal podría debutar, controlándole los minutos y las cargas. Esperamos y deseamos todos que sí pueda ser el partido que salga al menos unos minutos, para empezar a sentirse de nuevo jugador y competir.

¿Qué puede aportar?

Creo que Javi, con su solo conocimiento del juego y su experiencia, aunque es joven, se sitúa como un jugador muy importante en la Liga que nos puede ayudar mucho. Es un jugador muy interesante que creo que nos puede hacer mejores, en general, en todos los aspectos. Esperamos poder ayudarle a que poquito a poco se vaya reintroduciendo, sintiéndose otra vez jugador, que esté a gusto aquí y que lo podamos disfrutar durante mucho tiempo.

« Javi Medori es un jugador muy interesante que creo que nos puede ayudar mucho»

¿Cómo se siente jugando en la EBA, después de una larga carrera como profesional?

Es algo un poco secundario en mi vida. Decidí dejar el baloncesto profesional en verano y creo que en estos momentos todavía puedo echar una mano y ayudar en el campo. Siendo bastante secundario en mi vida ahora mismo, porque la labor de director deportivo me ocupa casi todo el día, por las mañanas hasta la hora de entrenar. Así que, bueno, intento echar una mano sin ninguna sensación de necesidad de tener que jugar bien, ni anotar mucho ni rebotear de forma especial. Disfruto con que los chicos que han venido entrenen y sean mejores. En cuanto vea que puede venir gente mejor que yo, o que los que están aquí lo pueden hacer mejor que yo, no tendré ningún problema en dar un pasito al lado. Ahora mismo me lo paso bien, me gusta ir a entrenar y estar con los chicos del equipo. Todavía tengo un poquito de sensación de competir y creo que puedo ayudar al club jugando. Mientras eso esté ahí, lo mantendré, pero, como te digo, un poquito a la expectativa de cómo va evolucionando el proyecto.

En algunos encuentros ha sido usted decisivo...

Está claro, son muchos años jugando. El nivel de la Liga es mucho más bajo de lo que venía jugando yo estos últimos veinte años. Sin estar en plena forma, porque ya no entreno como lo hacía el año pasado, ni ser un foco principal en mi vida ahora mismo estar en forma al cien por cien y ocuparme al máximo del baloncesto, siempre algo queda. No tengo ninguna intención de querer ser ningún líder ni ninguna estrella porque no es lo que me llama la atención ahora. Pero, sí, seguramente algún día todavía puedo ayudar.

¿Cómo está el asunto Byron Richards? ¿Cuándo vuelve para poder jugar?

Pues tenemos casi toda la documentación ya en regla y presentada. Estamos un poco en manos de las instituciones. No sólo de aquí, sino también de Estados Unidos. Parece que todo va muy bien y que debería estar por aquí pronto. Lo que pasa es que los plazos son bastante difíciles de concretar. No te puedo decir que sea una cosa ni de dos días ni de dos semanas. Esperamos poder tenerlo a final de este mes o principios del que viene. Sería lo idela y lo lógico, pero no te lo puedo asegurar, la verdad.

Por la posición que ocupa actualmente el equipo, líder del grupo C-5 de la EBA, ¿el objetivo es ahora sí intentar subir?

Nos hacemos cargo de dónde estamos, de lo que hemos hecho hasta el momento y del margen de mejora que tiene el equipo, que creo que es muy grande. Si seguimos estando aquí, el equipo no se desmonta y no pasa nada extraño, seguramente estaremos en las posiciones de arriba y hay que convivir con ello. Si tenemos la opción cerca vamos a ir a por ella. No renunciamos, no tenemos miedo a ir a por ello. Tampoco queremos ponernos este año la presión de que sea el objetivo único y primordial del club meterse en los cruces e ir a la fase final, porque creo que no es la evolución que tenemos en la cabeza, pero no renunciamos. Si nos metemos en la fase iremos con toda la ambición y la fuerza para poder sacar esa plaza. El objetivo es estar en LEB Plata algún día, pero no sabemos si será más pronto que tarde. Aunque no queremos mantener al equipo para estar en la Liga EBA. La idea es que el proyecto crezca e ir consiguiendo ayudas para poder llegar arriba.

Está un poco liosa la categoría con tantos subgrupos...

Sí, pero por un lado con muchos menos partidos que una temporada normal te puedes meter en el ascenso. Igual con ocho o nueve encuentros menos de lo que necesitarías. Pero imagínate, te metes primero y vas a un cruce a duelo único [para ver qué equipo va a la fase de ascenso] y adiós muy buenas. Tiene su parte de riesgo y vamos a ver hasta dónde nos lleva.

¿El proyecto del Club Basquet Sant Antoni va según lo previsto? ¿Están teniendo los apoyos que debieran o están encontrando complicaciones?

Estamos muy contentos dentro de que hemos empezado el proyecto en el peor momento de la historia de la humanidad. Eso implica unas complicaciones para todo el mundo, especialmente para un sector tan secundario como es el deporte ‘amateur’ ahora mismo, que no tiene niguna importancia en la sociedad, siendo claros. Porque hay cosas mucho más importantes que lo que representamos nosotros ahora. Dentro de esto, nos ha ayudado muchísima gente. Es de agradecer. Muchas veces salimos de reuniones con gente que lleva con el negocio cerrado meses, que han perdido el 80% de la facturación pero que te está dando una pequeña ayuda. Estamos consiguiendo muchas ayudas. Seguramente, si hubiéramos vivido esto hace cuatro o cinco años estaríamos en una situación impresionante. Las instituciones nos ayudan, pero vamos tarde. De momento esas subvenciones no acaban de llegar. Esto tiene que perdurar en el tiempo y estamos trabajando ya para que toda la gente que nos ayuda sea de largo recorrido.

Ustedes están respondiendo hasta la fecha...

Creo que nosotros estamos cumpliendo. Estamos transmitiendo los valores que queríamos transmitir, así que bueno... Ese es nuestro trabajo ahora, hacer las cosas bien e ir demostrando a la gente que las cosas funcionan.

Lo que parece claro es que la gente tiene ganas de baloncesto en Ibiza. Aún recuerdo la imagen de su estreno en la isla, con un público entregado en sa Blanca Dona cuando todavía se permitía la entrada de aficionados a los recintos deportivos...

La verdad es que es una pena porque el empeoramiento del tema del virus nos ha cortado un poquito las alas. Ese día fue bonito. Metimos 300 personas y se quedó gente fuera. Me da la sensación de que tenemos potencial para que venga la gente. Nos hemos quedado en el primer día. Tenemos que ser capaces de unir a la gente del baloncesto de Sant Antoni, de Vila, de Santa Eulària e ir quitando las pequeñas rivalidades y disfrutar del baloncesto. Ahora está aquí en Sant Antoni, pero si mañana hay otro equipo que también lo tiene, pues todos juntos tenemos que hacer que el básquet en la isla vaya mejor.