El ciclista ibicenco Enrique Moncillo ya está de nuevo en marcha. Tras arrancar la temporada este fin de semana con la presentación del equipo Buff-Scott Team, el ibicenco ha aprovechado la concentración de la escuadra en Girona para correr en la Scott Marathon BTT de Mediona, una prueba cronometrada de 44 kilómetros en la que Morcillo cosechó un meritorio noveno puesto en su estreno en este 2021.

«La verdad es que me he sentido bastante bien. Había ya ganas de volver. Era una prueba un poco agónica porque era cortita, pero para quitarme la carbonilla me ha venido muy bien», indicó.