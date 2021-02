La UD Ibiza-Ushuaïa Volley no pasa estos días por su mejor momento, tras un arranque de 2021 muy negativo en cuanto a resultados en la Superliga Masculina, competición en la que no solo no ha ganado aún un partido tras el parón navideño, sino que además tampoco ha sido capaz de sumar un solo set a su favor en los cinco partidos que ha disputado hasta la fecha. Y a eso se le añade también el nuevo mazazo sufrido tras su reciente eliminación en tierras canarias en los cuartos de final de la Copa del Rey, choque en el que fueron claramente superados por el CV Teruel, el vigente campeón del torneo, que se impuso el pasado viernes de nuevo por la vía rápida (3-0).

A todo eso se le junta un nuevo problema, en este caso a nivel de vestuario, en el que se ha abierto un nuevo frente en el seno del club, a causa de un asunto no especificado aún que está relacionado con el receptor Raúl Muñoz, con muy poca presencia en los dos últimos encuentros de Liga y apartado de la cancha en el partido de Copa, y al que el club no ha querido «por ahora» dar trascendencia pública.

«No podemos contar nada de momento», señaló ayer al respecto Mariano Esteban, presidente de la UD Ibiza-Ushuaïa Volley, en relación a Raúl Muñoz, al tiempo que indicó: «Es un tema interno que queremos tratar internamente y no queremos por ahora dar información. Es algo que no queremos ni airear ni comentar. Cuando lo hayamos solucionado haremos un comunicado, pero de momento nos lo vamos a guardar para nosotros».

Lo que sí que han trascendido han sido algunos mensajes en las redes por parte del receptor jiennense, en los que lamentaba «no haber podido volar en ese espectacular escenario», refiriéndose al duelo de la Copa del Rey en Gran Canaria, y también agradecía «los mensajes de apoyo» recibidos, aunque sentía «no poder» contestar, al estar a la espera de «los acontecimientos de los próximos días» para poder tomar «las decisiones más convenientes» hacia «su persona».

Así las cosas, a pesar de los muchos problemas con los que lidia el club de es Viver, Aitor Barreros, entrenador del equipo celeste, manifestó tras la eliminación copera que «el equipo trabajó bien y «dio la cara», y que cree que si siguen jugando «así», «no» tendrán «problemas» en la Liga para «salvar la categoría».

Guaguas y Urbia Palma, a la final

El CV Guaguas jugará este domingo en su cancha la final de la Copa del Rey 2021 tras batir ayer en las semifinales por 3-0 al Unicaja de Almería.

Su rival por el título será el Urbia Palma, que anoche se impuso con claridad al CV Teruel por 3-1.