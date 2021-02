La UD Ibiza mejora pero no basta

La Copa del Rey 2021 de voleibol ya es historia para la UD Ibiza-Ushuaïa Volley. El conjunto ibicenco quedó eliminado del torneo ayer, en la ronda de cuartos de final, tras perder por 3-0 frente al CV Teruel, el vigente campeón, en el partido que cerró la primera jornada de competición disputado en Centro Insular de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. El equipo pitiuso plantó cara, mejoró su imagen pero no pudo ante un bloque turolense que tiene mucho potencial en su plantilla.

Además, los isleños no contaron con uno de sus mejores jugadores, el andaluz Raúl Muñoz. Desde el club no explicaron a qué se debió la ausencia de Muñoz, pero lo cierto es que no estuvo y esto mermó aún más las posibilidades del conjunto celeste. «Lamentablemente la directiva ha tenido que tomar parte en un conflicto complejo», explicó Mariano Esteban, presidente del CV Eivissa en su perfil de Twitter. Anoche aún no se sabía si esto suponía la marcha del jugador del club de Vila, al que el propio Esteban definió como un «grandísimo jugador y todo un referente para el voleibol ibicenco».

Sin Muñoz, y también sin el lesionado Wallaf de Oliveira, las cosas iban a resultar muy difíciles para un Ushuaïa que se vació en todos y cada uno de los tres sets que se jugaron, pero que ahora se tendrá que centrar ya en la Superliga y salir de la zona peligrosa.

Los pitiusos comenzaron bien el choque, poniéndose por delante en el marcador en el primer set (2-5). Los ileños mantuvieron bien el tipo, pero el vigente campeón copero empató (11-11) y tomó el mando por primera vez (11-12) merced a los puntos de Gavenda. La igualada se mantuvo hasta que los turolense abrieron un pequeño hueco (18-16).

Aitor Barreros, entrenador de los ibicencos, paró el partido con un tiempo muerto, pero no pudo evitar la escalada de los naranjas, que se apuntaron la manga con otro punto de Gavenda (25-20).

En el segundo set, la UD Ibiza tampoco desentonó, pero tras el 5-5 el Teruel se fue escapando en el electrónico ganando muchos puntos con el bloqueo, que destrozó las ofensivas de los celestes. El 14-16, que fijó Hereu, ya aventuraba que iba a ser misión imposible para los baleares, que acabaron cedido por 25-18.

Un imposible

Con 2-0 en sets, los de Barreros necesitaban prácticamente un milagro para pasar a las semifinales. Por momentos pareció que el partido se alargaría, ya que la UD Ibiza llegó a dominar con holgura la tercera manga (1-7 y 4-10). Pero el Teruel nunca se descompuso y creyó firmemente en sus posibilidades, hasta que empató el parcial a quince. Hubo varias igualadas más, con un bloque ibicenco que iba a vender cara su derrota. El Teruel se puso 24-21 con un saque directo y los pitiusos salvaron la primera bola de partido (24-22), pero Gavenda se encargó de setencia con un nuevo punto (25-22 y 3-0 en sets).

Tras este resultado la UD Ibiza-Ushuaïa Volley sigue sin ganar en 2021, en el que ya acumula seis derrotas consecutivas: cinco en la competición doméstica de la Superliga y la de ayer en el torneo del K.O., en el que el curso pasado los de Vila sí que alcanzaron la ronda de semifinales.

No habrá semifinal entre equipos de Balears

Finalmente no habrá semifinal de la Copa del Rey entre equipos de Balears. El Urbia U Energia Palma derrotó en cuartos al Conectabalear CV Manacor por 3-0, pero la UD Ibiza-Ushuaïa Volley cayó con el CV Teruel por 3-0, lo que evitó que en la antesala de la final se vayan a cruzar dos equipos de Balears. Los palmesanos se verán las caras hoy con los turolenses. En el otro lado del cuadro, el Unicaja Costa de Almería sufrió para derrotar al Melilla Sport Capital por 3-2, mientras que el Guaguas, el anfitrión del torneo, pudo con el Rotogal Boiro por 3-0. Almerienses y canarios se verán las caras hoy.