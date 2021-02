Ushuaïa Volley: duro estreno frente al campeón

La UD Ibiza-Ushuaïa inicia hoy su participación en la Copa del Rey de voleibol, que se disputa hasta el domingo en Las Palmas de Gran Canaria, inmersa en las dudas que generan sus malos resultados. Y, por si no fuera bastante, los pitiusos arrancan la competición frente al vigente campeón de la misma, el CV Teruel, en el partido que se disputará a partir de las 20.30 horas en el Centro Insular de Deportes.

La expedición del conjunto ibicenco llegó ayer a tierras canarias e incluso entrenó en la instalación en la que hoy tratrará de acceder a las semifinales de la competición copera, en busca de una victoria que no consigue desde el pasado 23 de diciembre. Ese último triunfo fue ante el Barcelona, por 0-3, y dio, precisamente, la clasificación a los de Vila para la Copa del Rey.

A partir de ahí, el bloque entrenado por Aitor Barreros ha encajado cinco derrotas consecutivas y no ha sido capaz de ganarle ningún set a los rivales.

Además, enfrente tendrá a un Teruel que es el líder indiscutible de la Superliga masculina y que sólo ha mordido el polvo en un encuentro. Fue en la octava jornada de la competición liguera, en la que los aragoneses fueron sorprendidos por el Arenal Emevé gallego, que venció por 3-2. El único borrón de los turolenses, que este curso ya han vencido a la UD Ibiza-Ushuaïa Volley en dos ocasiones: 3-0 en la primera vuelta de Liga y 0-3 en la segunda.

Por tanto, el bloque de Barreros deberá jugar un partido perfecto, sin fisuras defensivas y buscando la excelencia ofensiva. Eso, unido a que el rival no tenga su día, daría alguna posibilidad a la UD Ibiza-Ushuaïa Volley, que tendrá la importante baja de Wallaf de Oliveira. El opuesto brasileño está lesionado en la espalda y se pierde el torneo del K.O., aunque la buena noticia es que su dolencia no reviste gravedad, según informó el club de Vila en sus canales oficiales en las redes sociales. «Parece que la lesión de Wallaf de Oliveira no es grave y podrá acabar la temporada», explicó la entidad en su Facebook.

Esta es la única baja con la que cuenta el bloque celeste, que el curso pasado, en el campeonato disputado en Palma, llegó hasta las semifinales. En el primer duelo los ibicencos eliminaron al Arenal Emevé gallego por 2-3. Ya en semifinales se cruzó en su camino el Unicaja Almería, que venció a los pitiusos por 3-2.

3 EQUIPOS De Balears Los tres equipos de Balears que juegan en la Superliga (Urbia, Manacor y UD Ibiza) están presentes en esta Copa del Rey.

En el recuerdo de la afición ibicenca está el subcampeonato de Copa del Rey que consiguió el Ushuaïa Ibiza hace ya siete años. En la campaña 2013-14 los de Vila alcanzaron la gran final pero cedieron, precisamente, ante el Unicaja Almería. Parece complicado que este curso se pueda repetir presencia pitiusa en el partido por el título copero. Para ello, primero, hay que batir esta tarde al poderoso Teruel.

Un rival en el que juega un viejo conocido para la afición ibicenca. Se trata del colocador César Martín, que estuvo dos temporadas como jugador del Ushuaïa.

El bloque pitiuso deberá tener especial cuidado con jugadores como el eslovaco Filip Gavenda, que actualmente es segundo en el ranking de opuestos de la Superliga. Pero en el equipo también destacan otros integrantes como el receptor Thomas Ereu y el central Mart Naaber, que mide 2,12 metros de altura.

Posible derbi balear en semifinales

Según el cuadro de la competición, si los pitiusos pasan a las semifinales, se verán las caras con el ganador del duelo entre los otros dos equipos de Balears presentes, el Urbia U Energia Vóley Palma y el Conectabalear Manacor, que jugarán a las 13.30 horas hoy. Es decir, que si se dan los resultados se podría asegurar un finalista de Balears.

Por el otro lado del cuadro, el primer duelo de cuartos lo disputarán el Unicaja Costa Almería y el Melilla Sport Capital (11 horas). Además, el CV Guaguas, anfitrión de la Copa del Rey, y el Rotogal Boiro VB se medirán a partir de las 18 horas.

Todos los encuentros serán retransmitidos por streaming, bien por el canal de Youtube de la Real Federación Española de Voleibol, por +TDP de Teledeporte o por el de IB3 Televisió.