David Barca, el último fichaje en incorporarse a la plantilla de la Peña Deportiva para reforzar su línea de ataque y aportar los goles que necesita urgentemente el conjunto santaeulaliense, ya se entrena con sus nuevos compañeros a las órdenes de Raúl Casañ.

El delantero madrileño, de 28 años y 1,78 metros de altura, llega procedente de Las Rozas CF con la ilusión por bandera y dispuesto a contribuir con su instinto goleador a terminar con la sequía realizadora que viene arrastrando el equipo peñista desde que comenzó la temporada.

Tras su toma de contacto con el plantel de la Villa del Río, el nuevo futbolista peñista se muestra entusiasmado y con muchas ganas de entrar en la dinámica del equipo y de poder empezar cuanto antes a demostrar su valía en el terreno de juego, después de no haber podido disfrutar de muchos minutos de juego esta campaña en el cuadro rozeño.

«Estoy contento y me siento bastante a gusto, la verdad, por vivir una experiencia nueva y diferente aquí en la isla», señala el atacante, que se muestra «muy motivado» con la tarea que sabe que debe desempeñar y que se le va a exigir para que ayude a la Peña Deportiva en la faceta ofensiva: «He hablado al llegar con Raúl Casañ sobre la situación en la que está el equipo y sobre la falta de gol. Me ha dicho que espera que le aporte al equipo eso que le falta, algo que espero aportar con mi trabajo, aunque lo importante es que la pelotita entre, ya sea por mi parte o porque la meta algún otro compañero. Yo vengo con muchas ganas de seguir disfrutando de la categoría y de la Peña Deportiva, de la que me han hablado siempre muy bien».

Precisamente, sobre la complicada situación que vive en la competición liguera el conjunto peñista por su escasa capacidad realizadora, David Barca comenta que es algo «extraño» porque sabe que el equipo «juega bien» y que «no encaja», pero que «no mete gol».

«Viéndolo desde mi perspectiva, yo pienso que un equipo que no encaja goles si es capaz de meter un gol por partido de aquí a final de temporada, no digo dos ni tres, con uno solo por partido, eso ya sería algo que le cambiaría los resultados y las expectativas de forma increíble», indica el punta madrileño, que se muestra convencido de que la Peña Deportiva aún tiene margen para reaccionar y recuperar posiciones en la clasificación.

Plena confianza en el equipo

En ese sentido, David Barca considera que la Peña Deportiva debe creer en sí misma y seguir peleando a muerte por conseguir sus objetivos.

«Creo que el equipo debe seguir con la misma dinámica y simplemente esperar a que llegue el gol, que seguro que llegará si lo seguimos intentando, estoy convencido de ello. Yo estuve viendo el partido de la pasada jornada contra el Atlético Levante y la Peña Deportiva tuvo sus ocasiones para marcar. Yo vengo con esa confianza, aunque es verdad que cuando llegas a un equipo nuevo vienes con más ilusión y con más optimismo», afirma el último fichaje en incorporarse al conjunto santaeulaliense, al tiempo que reflexiona sobre dicha cuestión: «Yo después de ver el partido contra el Atlético Levante veo a la Peña con opciones. Es verdad que quedan solo seis partidos, pero el fútbol, por suerte o por desgracia, es maravilloso y en seis partidos puede cambiar la competición de una manera alucinante. Así que, bueno, tenemos que confiar, luchar por ello con todas nuestras fuerzas y esperar que ocurra eso. Yo, al menos, lo veo así».

En cuanto a su perfil como futbolista de ataque, David Barca explica que es un jugador dinámico y que puede alternar funciones dentro del terreno de juego, ya sea ocupando la demarcación de delantero centro puro o como mediapunta algo más retrasado, pero buscando siempre tener llegada al área rival.

«He jugado siempre realizando esas dos funciones, con un poco más de libertad por detrás del punta o como delantero referente. Me considero un jugador con mucha movilidad, al que le gusta caer al espacio y también venir a recibir. Siempre intento combinar y pisar el área de alguna forma para crear incertidumbre a las defensas. Y si tengo ocasión en algún momento no dudo en irme para meterla para dentro», subraya el madrileño, que también matiza que es un futbolista «trabajador» y «sacrificado por el equipo».

Un delantero «con hambre»

En lo que respecta a su posible debut este domingo con la camiseta de la Peña Deportiva, David Barca indica que está «listo» y que espera que pueda ser «así».

«El que decide, al fin y al cabo, es el míster. Y si bien es verdad que no vengo de jugar mucho, también lo es que soy un jugador que trabaja mucho a nivel individual y colectivo y que me tomo cada entrenamiento como si fuera el último porque no me dejo nunca nada. Así que siempre estoy preparado para aprovechar cualquier oportunidad», aclara el nuevo refuerzo del plantel peñista, que avanza que es un delantero «con mucha hambre de gol».

«Eso siempre. Un delantero vive de eso, como se suele decir, así que yo estoy con muchas ganas de enchufar ya uno detrás de otro», reconoce con rotundidad el delantero del conjunto santaeulaliense.

Finalmente, sobre el rival de este fin de semana y el complicado encuentro que les espera en casa frente al Hércules de Alicante, el tercer clasificado del Grupo 3-B, David Barca manifiesta: «Jugar en Santa Eulària, por lo que sé, siempre es difícil para el rival. Vamos a aferrarnos a eso y a hacer de nuestro campo un fortín de aquí a final de temporada para rentabilizar el máximo de puntos en casa y rascar fuera lo que se pueda».