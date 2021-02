«Me gustaría conseguir un campeón asiático absoluto»

¿Cómo están siendo sus primeros días allí?

Este es un país impactante. Una cosa es lo que tú puedas suponer a nivel de religión y de todo, y después es lo que te encuentras de verdad, que es todavía más chocante de lo que te imaginas. Por ejemplo, los cinco rezos del día son sagrados. Tengo que cuadrar los entrenamientos para que no me coincidan con las horas de estos rezos. Y la verdad es que es algo que me trae de cabeza. Aquí rezan todos, sí o sí.

¿Cómo ha sido su recibimiento en su nuevo cargo?

Increíble. A nivel laboral la verdad es que me han dado plenos poderes para elegir el equipo con el que quiero trabajar. Ellos me presentan una veintena de atletas y yo de ahí iré eligiendo. Ahora estamos en una concentración a 2.200 metros de altura, al sur del país. Para finales de marzo o la primera semana de abril nos vamos a Etiopía dos meses a entrenar.

¿Cuáles son sus planes ahora mismo?

Lo primero que he hecho es lo que llamaría una renovación de las vacas sagradas. Estoy trabajando con unos chicos de entre 19 y 22 años que tienen bastante nivel. Tenemos un proyecto a futuro, de tres o cuatro años, para los Juegos Olímpicos de París.

Ha empezado usted fuerte entonces...

Sí, sí. Ya el primer día le dije a un chico que no lo quería entrenar. No me han puesto ningún problema al respecto.

Asegura que se ha encontrado un buen nivel...

Pues mira, de los chicos de 19 o 20 años, creo que tienen nivel para poder estar en la final del Mundial sub-20, si se hubiera hecho la competición en 2020. Son chicos de mucha proyección, que tienen un margen de mejora enorme. Lo que pasa es que no han trabajado ciertas cosas. A nivel de fuerza han trabajado muy poco, de intensidad también... Tengo que decir que son bastante vaguetes.

¿Y cómo va a cambiar eso, una persona tan exigente como lo es usted?

Hoy [en referencia al domingo, cuando se hizo la entrevista] he dado la baja a tres. Les he quitado la beca, el entrenamiento y estar en la federación. El sábado había entrenamiento a las diez y no vinieron. Entonces, adiós. Así, inflexible. En estos casos, cuando tú entras nuevo, o marcas las líneas rojas bien claras o se convierten en naranjas y todo el mundo empieza a traspasarlas desde el principio.

¿Cómo es un día suyo allí?

Me suena el primer rezo del día a las cinco de la mañana y me medio despierto. Pero me vuelvo a dormir hasta las ocho. Después a las nueve desayuno. Vamos a desayunar te y unas pastas que siempre se desayunan aquí. Luego nos vamos a la pista a las diez de la mañana, normalmente para hacer la sesión un poquito más intensa. O vamos al gimnasio para hacer un poco de trabajo de fuerza o una labor de series más específica porque es cuando tenemos más horas de margen. Después nos vamos a comer. A veces comemos todos juntos o me voy yo con el médico, que es mi traductor. Venimos a descansar a casa, rezan a la una, a las tres y media y a las cuatro volvemos a entrenar para hacer un entreno un poquito más light porque a las seis hay otra vez rezo. Es en el que tenemos menos margen de maniobra. Aquí cenamos prontito, luego tienen otro rezo y ya nos vamos a dormir.

¿Cómo lleva lo de cambiar un poco sus costumbres?

A nivel de comida muy bien porque yo siempre he viajado muchísimo. La verdad es que me adapto bien a la comida, las costumbres... En la cultura, siempre me estoy interesando por qué hacen y cómo lo hacen. Incluso el idioma lo estoy aprendiendo. Ya me sé los números, los saludos, sé gritarles... Conozco las palabras clave para pincharlos un poco también. Sobre todo, son gente algo introvertida. Muchas veces, cuando estás en el aspecto personal, se intimidan muchísimo cuando yo les hablo. Así que también tengo que tener un poquito de mano izquierda.

¿En qué ciudad está?

Ahora mismo estoy al lado de Abha, en una concentración en altura. Toda mi estancia aquí va a ser rotando. Luego nos vamos a Etiopía, como he dicho ya, y si España está bien [por la pademia] iremos allí en verano. Si no, por Francia o Portugal. Después, cuando vuelva aquí, pasaremos por algunas otras ciudades y luego ya hay campeonatos.

Asunto instalaciones, ¿cómo son en las que trabaja?

Hay de todo. Tengo la suerte de que estoy acostumbrado a entrenar en el gimnasio de Can Misses, que es deficitario por todos lados. Entonces, me he venido a uno como el de Can Misses, aquí en un pueblo, pero de 150 metros cuadrados. Ahora mismo estoy en un pueblo y lo que buscamos es la altitud, pero que también sea llano para poder entrenar. Buscamos la capacidad de oxigenación, así que las instalaciones me dan igual, pero con las que tengo puedo trabajar bien. Luego en otras ciudades hay instalaciones espectaculares.

¿Cómo le surgió la posibilidad de este trabajo?

De la gente que trabajamos en Ibiza, en este caso yo, los mánagers saben qué carácter tenemos, los conocimientos... Además, me ven en todos los cursos y conferencias a nivel nacional e internacional y siempre he tenido mucho trato con ellos. Surge la posibilidad de que desde Arabia Saudí están buscando un entrenador que haya tenido experiencia internacional, con atletas de élite, que tenga un carácter de fuerte a muy fuerte, que hable inglés y que tenga capacidad de movilidad y de adaptación. Pero sobre todo, que supiera llevar a los chicos con mano dura y con unos conocimientos técnicos contrastados. Uno de los mánagers que les lleva toda la parte técnica, que es español, preguntó a otros mánagers en eEspaña y dos de ellos le dieron mi nombre. También hablaron con otros entrenadores y al final, después de todas las reuniones y entrevistas que tuvimos, surgí yo. El 5 de septiembre ya me dieron la noticia.

¿Se lo repensó en algún momento?

No me lo pensé ni treinta segundos. Primero le pidieron permiso a mi padre [Toni Roig] para hablar conmigo. Porque sabían que si me lo ofrecían yo me iba a ir. Y dejar a mi padre, con la edad que tiene, ya jubilado, en el club [el Club Atletisme Pitiús] sin mí, que soy el que más o menos se encargaba de casi todos los atletas, era un problema. Él dijo que adelante y cuando me lo ofrecieron me dijeron: ‘Tienes una semana para pensar’. Y les contesté: ‘ No hay nada que pensar’. Estas cosas salen una vez en la vida. Y más en un mundo como el atletismo, en el que se fijan en gente de grandes ciudades. Por una vez que se fijan en alguien de provincias hay que dejar el nombre muy alto.

¿Cómo va a dejar aún más alto el pabellón de Ibiza?

Dejar el pabellón del atletismo ibicenco un poco más alto es muy difícil porque hay gente que me lo ha puesto ya muy complicado. Por lo menos, no devaluar lo que ya hemos conseguido desde Ibiza en todos estos años. Estoy súper orgulloso de representar a Ibiza porque me parece que hay entrenadores increíbles allí, como David Escandell [fútbol], Irene Colomar está ahora de seleccionadora española de kárate, o Javi Bonet [el director insular de Deportes] tiene nivel para estar en cualquier selección nacional como entrenador de natación. Tenemos un nivel bastante bueno porque siempre nos hemos preocupado de la formación de los técnicos desde las federaciones. Al llegar aquí me he dado cuenta de que tenemos un nivel increíble, comparado con los entrenadores de nivel medio-alto que hay, por ejemplo, en este país. Muchos entrenadores españoles podrían ser muy buenos preparadores aquí.

Ha dicho que buscaban una persona con mano dura. ¿Eso lo aprendió de su padre, el entrenador Toni Roig?

Sí [risas]. Hay gente que dice que tengo más que él. Cuando pongo un pie en la pista estoy trabajando. Tanta intensidad pongo yo en el entreno como quiero que me repliquen con ella. Tanta profesionalidad doy yo al entrenamiento como quiero que me den mis atletas. No por buenos o malos, sino por interés y por sacrificio. Siempre lo he dicho. He echado a atletas buenísimos. Quiero esa profesionalidad de una persona responsable con el entrenamiento y consigo mismo.

Tiene una veintena de atletas a su cargo. ¿Se quedará con todos ellos?

Tengo veinte pero se van a quedar entre diez y ocho.

¿Ha dicho que los atletas que dirige están becados?

Los mantienen. Les dan la casa, los estudios, la comida, zapatillas, ropa, todo. Se los llevan por todo el mundo... Ninguna federación hace esas cosas con atletas tan jóvenes. Es una selección que hacen ellos pero luego lo dejan al criterio del seleccionador, que en este caso soy yo. Los deportistas no ponen ni un duro y tienen todos los gastos cubiertos.

¿Hasta cuándo va a ser su trabajo allí?

No lo sé.

¿Pero cuál es el compromiso que tiene?

El compromiso sí que es a medio-largo plazo, pero sí que pedimos que fuera primero anual. Sobre todo para renegociar las condiciones cuando pase el primer año. No voy a engañar a nadie. Aquí estamos para trabajar, para ganar y también para que me salga rentable. He dejado a mi mujer a diez mil kilómetros, pero no por nada.

¿Con qué se daría por satisfecho en su etapa allí?

Me gustaría conseguir un campeón asiático absoluto con Arabia Saudí. Pero también con dejar una estructura de trabajo, sobre todo, para los chicos más jóvenes que suben y que los entrenadores sepan organizar un poco las categorías inferiores. Y ya si consiguiéramos ir a las Olimpiadas, me jubilo.

Suena bien lo de campeón asiático absoluto...

A veces es incluso más nivel que campeón de Europa. Porque aquí entran Catar, Baréin, Japón...

¿Le ha felicitado mucha gente por el salto que ha dado?

Gracias a Dios, sí. Y también sé que ha habido mucha gente a la que le ha jodido. Lo he vivido mucho con mi padre. Estoy con él en las pistas de atletismo desde que tengo un año y lo he vivido muchísimo. He visto como trataban a mi padre como una persona normal en Ibiza y luego, cuando salíamos fuera, un poco más y le ponían una alfombra roja en cualquier sitio de España o casi de Europa. Yo sé qué tipo de gente es la que puede opinar medio mal o poner en duda ciertas cosas. Me los puedo poner delante el día que quieran y tenemos una conversación sobre atletismo. O que, simplemente, pregunten fuera de Ibiza a los entrenadores más importantes de España a ver quién soy y qué tal.

¿Echa algo de menos?

Sí. Echo de menos la pista de Ibiza, el mar, la isla en general y el jamón serrano.

¿Cómo está el asunto del covid por allí?

Nos ponemos mascarillas cunado vamos a entrar a un restaurante o una cosa así. Han muerto 5.000 personas sobre creo que 34 o 35 millones de habitantes. Y me dicen todos que la mayoría de las personas que han fallecido por covid tenían más de 80 años. Incluso me han preguntado si lo del covid era verdad.

¿Les hacen test o pruebas regularmente?

Yo me tuve que hacer dos para entrar aquí. Y ya está. He cogido dos aviones desde que estoy en el país, y nada.