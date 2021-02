La Peña Deportiva cosechó ayer un punto en su visita al feudo del colista, el Atlético Levante, un rival directo al que los peñistas se medían con la obligación de sumar los tres puntos. Era un duelo que se presentaba como una nueva final para tratar de salir de la zona baja y una buena ocasión para rearmarse anímicamente, pero los pitiusos la dejaron escapar una vez más con más pena que gloria.

Y es que la falta de gol condenó de nuevo a los santaeulalienses a seguir coqueteando con las plazas de descenso, pues ahora son penúltimos con 10 puntos, tras un encuentro en el que gozaron de numerosas y buenas ocasiones. La Peña no pierde, es cierto, pero sin gol no hay victorias ni opción a sumar de tres en tres, una realidad que reduce las posibilidades de reacción de los peñistas en una Liga con cada vez menos margen para enmendar los errores.

La Peña llega, pero no acierta

Comenzó el encuentro con la Peña metiéndole una gran intensidad a su juego, con las líneas muy adelantadas y con una fuerte presión sobre el rival, lo que propició sus primeras llegadas de peligro, como en un primer aviso de Gilbert, a los dos minutos, que remató de cabeza fuera, y en un chut de Andreu, a los diez minutos, que se marchó rozando un poste.

Así las cosas, a los 19 minutos, la Peña estuvo cerca de adelantarse en el marcador, gracias a un potente y lejanísimo chut del retornado Fran Núñez, que se estrelló en el travesaño del marco granota antes de irse fuera.

Al filo de la media hora, sin embargo, el levantinista Alcaina tuvo la posibilidad de poner por delante a los suyos, con un peligrosísimo remate que se fue a córner, para alivio de los de la Villa del Río.

De nuevo, Alcaina, en el minuto 37, disfrutó de otra gran ocasión para desnivelar el tanteo, en una buena acción personal que generó de la nada, y en la que casi logra marcar tras superar al meta Seral con una vaselina, que se le marchó fuera tras elevar el cuero en exceso.

Sin más y con el cero a cero inicial se alcanzó el descanso.

El segundo tiempo arrancó con un cambio en la Peña Deportiva. Casañ, buscando más profundidad, dio entrada a Aarón por Cruz, pero muy pronto los planes del técnico peñista se vieron trastocados, ya que en el minuto 56, Aarón tuvo que ser sustituido después de un fuerte golpe con su compañero Crespo.

A pesar de ese nuevo contratiempo, la Peña fue mejorando con el paso de los minutos, aunque el Atlético Levante gozó también de varias oportunidades.

El levantinista Peña la tuvo primero en el 64, con un centro chut intencionado que sorprendió a Seral y que no encontró rematador en el segundo palo. Y dos minutos después, en el 67, fue el ruso Sevikyan quien pudo haber alterado el partido con una ocasión clarísima que detuvo Seral con seguridad.

Respondió la Peña, en el 74, con un tiro desde la frontal de Fran Núñez que no obtuvo el ansiado premio del gol.

Y Colau, por dos veces, en los minutos 79 y 81, buscó el tanto con sendos disparos peligrosos desde fuera del área, pero el primero se le fue alto, y el segundo se marchó a córner tras una gran intervención del portero local.

Ya en los compases finales, Miguelete, en una gran acción personal, se metió en el área rival tras sortear a dos rivales, pero su chut fue repelido por el cancerbero Picón con muchos apuros.

No obstante, en el tiempo añadido, el levantinista Soberón pudo haber dado los tres puntos a los granotas, con un lanzamiento al borde del área, que se topó con la cepa del poste.

«Deberíamos de haber ganado»

Al término del partido, Raúl Casañ, técnico de la Peña, se mostró contrariado por no lograr la victoria en un duelo que era vital para sus intereses: «La primera parte la hemos controlado con una presión muy alta y con varias ocasiones. Y en la segunda hemos ido a por el partido, pero nos vamos como siempre sin marcar. Creo que deberíamos de haber ganado, pero no nos queda más que seguir trabajando. No nos queda otra».