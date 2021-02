El CD Alcoyano hizo buena la expresión que define su leyenda y se armó de moral para infligir la primera derrota de la temporada liguera a la UD Ibiza en un encuentro marcado por el vendaval que condicionó el encuentro disputado sin público en Can Misses. No obstante, el equipo alicantino tuvo que apoyarse en algo más que en su actitud heroica para derrotar al hasta ayer líder invicto del grupo 3B de Segunda B, después de conseguir el único gol del partido (Ángel López, minuto 80) tras unas clarísimas manos en el nacimiento de la jugada que no penalizó el colegiado.

Tras un inicio de partido parejo y marcado por las fuertes rachas de viento, la UD Ibiza se apoderó del balón y gozó de una primera buena ocasión a cargo de Javi Lara (min. 14), con un potente derechazo desde el vértice del área al que respondió con viveza José Juan, el héroe de los alicantinos en Copa frente al Real Madrid.

Ángel Rodado, novedad en el once inicial tras la expulsión de Castel en La Nucía, y el asturiano Davo chocaban una y otra vez contra la pétrea zaga de un Alcoyano que empezaba a estirarse empujado por un Eolo favorable a su marcha. Fue, no obstante, el conjunto local el que pudo adelantarse en una jugada de estrategia dirigida por Lara que finalizó Javi Pérez con un remate fuera de los tres palos.

La primera oportunidad para los de Vicente Parras llegó en el minuto 25 en un cabezazo desviado a la salida de una falta lateral. El viento seguía condicionando y mucho el juego de los ibicencos, incapaces de domesticar el cuero por los caprichos del vendaval.

Pasada la media hora de juego lo intentó Rodado en una jugada personal por el carril del 10, pero su disparo centrado lo repelió de puños José Juan.

Respondió el cuadro de Alcoy con una internada de Carbonell cuyo centro al corazón del área no encontró rematador. La más clara para los alicantinos llegó en el 37', después de una exquisita maniobra de Rubio por banda derecha, con caño incluido sobre Manu Molina, que desaprovechó Juanan mandando el esférico a las nubes. Para desesperación de su entrenador, tampoco halló portería Ángel en la jugada siguiente llegando solo por el balcón del área. Con una sensación de ingobernabilidad y con tablas en el marcador se alcanzó el descanso en Can Misses.

La mejor ocasión hasta ese momento llegó en la primera acción de la segunda mitad. Javi Lara filtró un pase de 40 metros a la espalda de la defensa que bajó con calidad Davo, pero en el mano a mano no consiguió batir a un portentoso José Juan. Ahora tenía el Ibiza el viento a favor, por lo que su dominio territorial se hizo aún más evidente.

El extremo asturiano tampoco estuvo fino cinco minutos después y desperdició un centro medido al segundo palo del propio Lara con pierna zurda. El cordobés inició otra de las tentativas más claras del Ibiza con un pase milimétrico al área que acabó cazando Rodado en posición de privilegio, pero su disparo raso se marchó demasiado cruzado (min. 52). Otro centro envenenando de Lara, ahora desde la izquierda, estuvo a punto de sorprender a José Juan después de que Davo no alcanzara a puntear el balón para adelantar a los celestes.

Descontrol en la recta final

Los de Alcoy fueron incapaces de salir de su campo hasta el minuto 65, cuando Rubio finalizó un rápido contragolpe con un potente disparo que se marchó cerca del poste izquierdo de Germán. Los celestes fueron perdiendo fuelle y los de Vicente Parras, más frescos tras la incorporación de cuatro futbolistas, ganaron presencia ofensiva. Dos faltas peligrosas a su favor que estrellaron en la barreras encendieron la luz de alarma en una UD Ibiza que empezaba a deshilacharse.

Carcedo respondió a 15 minutos para el final dando entrada a los jóvenes extremos Ilyas y Karim. Pero el resultado inmediato no fue el esperado, cuando Ángel López batió a Germán con un remate de primeras a la escuadra tras un pase filtrado de Juli (0-1, min. 80). El delantero visitante culminó con calidad el contragolpe, surgido tras una mano muy clara en el centro del campo por parte del Alcoyano que no apreció el colegiado Velasco Arbaiza.

El líder no encontró la manera de nivelar la contienda y acabó cediendo los tres puntos por primera vez en lo que va de curso. El empate del Hércules deja ahora al Alcoyano en segunda posición, a siete de los celestes.