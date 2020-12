Triunfo balsámico para el Portmany antes de Navidad

La Sociedad Deportiva Portmany consiguió ayer una victoria balsámica frente al Ferriolense por 2-0 para despedir el año lejos del farolillo rojo en el grupo 11A de Tercera División. El equipo de Sant Antoni se regaló un triunfo que le permite tomar oxígeno en la clasificación, pasando de la última posición a la sexta, y alejar los fantasmas del descenso tras encadenar cuatro derrotas consecutivas.

A pesar de la gran actuación del delantero Joan Piera, autor de los dos tantos del Portmany en la primera parte, el conjunto rojillo sufrió en una tediosa segunda mitad en la que renunció al fútbol y se dedicó a defender el resultado.

La afición local, que arropó en masa al equipo, pidió la hora en la recta final del encuentro hastiada de la rácana propuesta del técnico Carlos Luque. El runrún en la grada se hizo sentir con cada despeje sin criterio y con cada paso atrás del equipo, acogotado ante un adversario notablemente inferior, como demostró en la isla.

Arrancó con un plus de intensidad el bloque de Sant Antoni, consciente de la importancia de sumar los tres puntos ante un rival directo en la última cita del año. El colegiado Bordoy Díaz desesperó a los locales con sus interpretaciones, pero la tendencia era clara y el Portmany rondaba cada vez más el gol. Hasta que el trencilla, ahora así, apreció penalti por manos en el área del Ferriolense, y Joan Piera no perdonó el 1-0 desde los once metros (min. 23).

El delantero alicantino era la gran atracción del encuentro. De sus botas nació y culminó el tanto que encarriló la victoria ibicenca. El goleador del Portmany se marchó con clase del último defensor y regateó al portero para marcar a placer el 2-0 en el minuto 38 de partido. Piera pudo marcharse a hombros al descanso si hubiera rubricado su hat-trick en otra bella acción personal. El delantero, que volvía al equipo tras superar una lesión, tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 61 tras resentirse de sus molestias.

La segunda parte fue para olvidar. El Portmany reculó y se dejó intimidar por un Ferriolense francamente inofensivo. De hecho, en varios contragolpes pudieron ampliar la ventaja local Adrián Luna y Ángel de la Fuente, pero el marcador ya no se movió en Sant Antoni, donde desean ver un poco másde fútbol.