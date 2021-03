El derbi de esta octava jornada de Liga entre la Peña Deportiva y la UD Ibiza no será un duelo de rivalidad vecinal más. Y no lo será porque la visita de mañana (16 horas) a Santa Eulària del conjunto ibicenco, líder invicto de la competición, llega en un momento de tal trascendencia para los santaeulalienses que puede marcar un antes y un después en el estado de ánimo del equipo local, del que su técnico dice que «puede ganarle a cualquiera».

Y es que los de Raúl Casañ, sobremotivados por la necesidad de acabar de una vez por todas con su mala racha de cara al gol e incentivados por lo que anímicamente supondría para el grupo lograr un triunfo ante el potente vecino de Can Misses, encaran este derbi isleño con la intención de dar un golpe de autoridad y de poner fin a las dudas que les acompañan en la faceta realizadora desde hace ya seis semanas.

En este sentido, el técnico de la Peña Deportiva aseguró en la previa que su equipo está «con ganas de jugar» y «sabiendo que es un partido complicado».

«El equipo está bien y todos quieren jugar. Estos partidos le motivan a todo el mundo. Todos se apuntan, hasta a los que les duele algo, porque saben que estos partidos con la UD Ibiza tienen mucha expectación y todos están con esas ganas de jugarlo», indicó Raúl Casañ, que reconoció la importancia que tendría poder sacar un buen resultado este domingo. «Siempre es bueno, positivo y ayuda», declaró.

Al hablar de su poderoso vecino, que llega a este cara a cara avalado por una dinámica ganadora y arrolladora, el entrenador de los de la Villa del Río destacó que los ibicencos están «en una dinámica muy positiva a pesar del empate en Orihuela» y se deshizo en elogios hacia la escuadra de Juan Carlos Carcedo.

«Este Ibiza me gusta mucho más que el del año pasado. Creo que Carcedo ha dado con el punto y que está haciendo una muy buena faena. Me gusta mucho cómo juega y creo que esta temporada está realizando una muy buena labor», afirmó, al tiempo que detalló sobre el momento de ambos equipos: «Creo que están fuertes mentalmente, que están jugando bien, son un buen equipo y con muy buenos jugadores. Ellos llegan en un momento a tope, ganando, arriba, en que no han perdido y que no les meten goles. Son dinámicas diferentes y opuestas».

No obstante, Raúl Casañ mostró plena confianza en su equipo, haciendo hincapié en la buena actitud de sus jugadores.

«Esta Peña ha competido en todos los partidos y le puede ganar a cualquiera. No sé por qué no vamos a competirles de tú a tú a la UD Ibiza. Y más, en casa», apuntó el técnico santaeulaliense, que cuenta con las bajas de Marc de Val, por sanción, y la del lesionado Loren Burón.