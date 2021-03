Juan Carlos Carcedo, entrenador de una UD Ibiza que recoge infinidad de elogios como líder invicto de la clasificación del Grupo 3B de Segunda B, se muestra optimista de cara al derbi contra la Peña Deportiva, aunque al mismo tiempo se expresa con cautela al referirse al duelo de este domingo en Santa Eulària, para el que no se ve «favorito».

«No creo que en un partido de estas características nosotros seamos favoritos porque es un rival que tiene potencial para más. El terreno de juego va a marcar que cualquier circunstancia, que cualquier pequeño detalle pueda cambiar el partido. Pienso que va a ser un partido con ocasiones por ambos lados», comentó el técnico del cuadro celeste ayer tras el entrenamiento en Can Misses, antes de matizar: «Es un partido muy bonito, es un derbi y sabemos siempre las connotaciones que tiene. Ellos están pasando por un momento de dificultad a nivel de resultados, pero creo que tienen un equipo con un potencial que la clasificación no refleja realmente. Va a ser un partido en el que nos van a hacer pelear por todos los balones».

Sin embargo, Carcedo mostró una absoluta confianza en el juego de su equipo, que visitará a los peñistas con la única idea de sumar tres nuevos y valiosos puntos, tras su empate en Orihuela: «El equipo está bien. Está claro que se nos quedó un pequeño sabor agridulce por el partido que hicimos, en el que creo que fuimos merecedores de lograr la victoria, pero el lunes pasamos rápidamente página», señaló el entrenador del cuadro celeste, antes de destacar sobre la Peña Deportiva el potencial que tienen». «Nos lo tomamos como un partido más, pero sabiendo que en un derbi siempre tienes una confrontación más fuerte. A partir de ahí, a nosotros lo que nos importa son los tres puntos y la victoria».

A la hora de valorar si la ansiedad por marcar que tienen los peñistas puede acabar jugando a favor de los suyos, Carcedo respondió: «Creo que esas ganas que tienen de poder marcar gol y de obtener los tres puntos es una motivación. No debemos pensar que ellos han tenido esa dificultad. Tenemos que seguir con nuestra consistencia porque solamente han encajado tres goles. Es decir, es un equipo que es complicado de ganar y tendremos que dar nuestro máximo potencial, aunque ahora mismo, con nuestra mentalidad, no tengo en mi cabeza otra cosa que no sea intentar obtener la victoria».

Sin bajas

El técnico celeste, que agradeció las palabras a su labor que poco antes le había lanzado Raúl Casañ, comentó que su objetivo de cara al derbi es «intentar hacer un buen partido» y «minimizar los errores» para lograr la victoria, en un duelo para el que no tiene bajas y en cuya convocatoria podría contar ya con el recuperado Sergio Castel.