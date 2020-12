Juan Carlos Higuero, exatleta: «Más allá de que ganes o no, el atletismo es toda una escuela de buenos valores»

El exatleta Juan Carlos Higuero, ayer en Can Coix.

El exatleta Juan Carlos Higuero, ayer en Can Coix. TONI ESCOBAR

El laureado deportista burgalés, ya retirado de la competición desde 2017, fue ayer uno de los nombres destacados en la XXXVI Milla Urbana Isla de Ibiza, en la que participó como speaker y animador del evento, cita que aprovechó para destacar la importancia del atletismo para la formación de los jóvenes.

El burgalés Juan Carlos Higuero (Aranda de Duero, 1978), laureado exatleta internacional con España, que abandonó la competición en 2017 con el orgullo de haber hecho realidad muchos de sus sueños dentro del circuito profesional, donde fue campeón de Europa, bronce en un Campeonato del Mundo y que disfrutó de tres experiencias olímpicas en los 1.500 metros, fue ayer en Can Coix uno de los nombres destacados en la celebración de la XXXVI Milla Urbana Isla Ibiza, en la que participó como speaker y animador de la prueba, cita en la que aprovechó para resaltar la importancia que tiene el atletismo para la formación en valores de los jóvenes deportistas.

¿Qué le ha parecido esta experiencia en Ibiza y cómo ha visto esta Milla Urbana Isla de Ibiza?

Muy buena. La verdad es que he tenido mucha actividad estos días en la isla y eso es bueno. Yo siempre digo que a Ibiza hay que conocerla también por el ámbito deportivo. Y siempre que piso la isla, más allá de lo festivo y de lo turístico, a mí me prima mucho más disfrutar de todo lo relacionado con el deporte. Así que estoy muy contento de acompañar a Pep Ribas en esta prueba porque sé que ha tenido algunos problemas para poder organizar esta carrera debido a lo que está ocurriendo con este maldito virus, que tanto nos está afectando.

Pese a todos los inconvenientes, lo más importante es que la Milla Urbana isla de Ibiza ha podido llevarse a cabo finalmente, ¿no?

Sí, al final, Pep ha podido sacarla adelante. Y eso es lo importante. Yo sé que otros años en esta prueba han participado más atletas y de más renombre, pero lo importante en este caso era salvar la prueba. Es importantísimo y muy necesario que en estos tiempos malos que estamos padeciendo con la pandemia que los deportistas cuenten con una válvula de escape, en el sentido de que puedan hacer al menos una actividad deportiva. Por eso yo animo desde aquí a todos los organizadores a que, de manera muy responsable, sigan trabajando para activar el deporte en la isla. Creo que es muy importante para los jóvenes y para los no tan jóvenes.

A pesar de estar retirado, ¿le sigue picando el gusanillo de correr cuando acude a alguna prueba?

Ya lo creo que sí. Mira, nada más llegar a esta pista y ver el tartán me han entrado ganas de colocarme el chándal y ponerme a calentar. Tengo ahora 42 años y pienso que nada me ha dado más satisfacción en la vida que colgarme un dorsal y competir.

¿Qué le aconsejaría a los jóvenes atletas ibicencos que se inician ahora?

Que se esfuercen siempre por mejorar cada día, ya que el atletismo te enseña valores que otras cosas en la vida no te pueden dar. Te enseña a ser buen compañero, disciplina, sacrificio, deportividad y te da además una gran educación. Y eso es algo que no se negocia. Más allá de que puedas ganar o no, el atletismo es toda una escuela de buenos valores.