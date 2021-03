En Formentera también se llora la muerte de Diego Armando Maradona, que falleció este miércoles en Argentina con 60 años. En la pequeña de las Pitiusas reside Carlos Trigo, propietario del restaurante Caminito, que conoció al Pelusa, con el que compartió «muchas cosas». «Diego era la persona más generosa que he conocido», declaró un emocionado Trigo.

El empresario afirmó que tuvo «mucha relación» con la exmujer del astro argentino, Claudia, y también con las hijas de Maradona. «Giannina, su hija, estuvo aquí en Formentera hace dos años o tres», explicó Trigo, que guarda muy bonitos recuerdos de su compatriota, con el que vivió numerosos momentos personales, y del que subrayó que era «una persona excepcional» y «amigo de sus amigos».

Además, Trigo cuenta con dos camisetas que lució el Pelusa en su etapa como futbolista. Una es la del «Nápoles, cuando jugó la final de la Copa de Italia del año 86». La otra es la de la «selección argentina». Esta última, con el número 10 a la espalda que siempre lució Maradona, está dedicada: «Con cariño para 'El Caminito'. Tu amigo Diego», es el mensaje que está escrito en una prenda que es ya una auténtica reliquia.

El empresario recalcó que Maradona era un hombre muy bondadoso, que no dudaba en ayudar a los necesitados. «Íbamos a un restaurante y el camarero era argentino y le preguntaba: '¿Cuánto hace que no vas a ver a tu familia? ¡Uy, mucho tiempo! Porque no tengo dinero, el pasaje es muy caro', le contestaba el chico. Yo he visto pagar a Diego dos o tres pasajes», reveló Trigo.