Si hay alguna persona en Ibiza que puede decir con orgullo que jugó contra Diego Armando Maradona, fallecido este miércoles en Argentina, es el exfutbolista ibicenco Feliciano Casanova Arribas. Fue, además, el día de su debut en la Primera División española con el Cádiz, encuentro en el que durante muchas fases del mismo se tuvo que ver las caras con el astro argentino. «Maradona tenía una clarividencia increíble jugando», manifestó ayer Feliciano para Diario de Ibiza, recordando aquel partido del 25 de octubre de 1992 entre su equipo y el Sevilla, en el que jugó aquella temporada el Pelusa.

El isleño manifestó que en aquel partido marcaba «principalmente a Suker», delantero croata que «jugaba de extremo izquierdo» y entraba por el costado derecho de la zaga, en el que estaba ubicado Feliciano.

Al ibicenco le viene a la cabeza «una jugada» en la zona del «banquillo» que explica la grandeza que tenía Maradona, capaz de hacer fácil lo que para muchos es complicadísimo dentro de un terreno de juego. «Recibió un balón. Yo fui por detrás y me tiré con los dos pies al suelo. No sé cómo me vio, pero se levantó, tocó con la punterita y se fue. Me quedé allí diciendo: '¿Pero cómo me ha podido ver?' Tenía una clarividencia increíble. Daba la sensación de que tenía ojos detrás. Era tremendo la visión del juego, la anticipación del juego y de la jugada que tenía», comentó.

Y eso que en aquella época Maradona ya venía «un poco de capa caída» y estaba en sus últimos años como futbolista profesional. «Pero se notaba que estaba en otro nivel», indicó el exjugador del Cádiz, que no intercambió palabra alguna con el astro argentino en ningún momento del choque, que se jugó en el estadio Sánchez Pizjuán del equipo hispalense.

«Tampoco soy una persona que idolatre mucho a los mitos, a los grandes. Ni siquiera me hice la foto de recuerdo, porque a veces hay gente que sí quiere hacérsela. No, no hablé con él», recalcó Feliciano, que explicó también que en ese encuentro el equipo gaditano perdió por «uno a cero», con el gol del sevillista Rafa Paz en el minuto 41 del choque, en el que ibicenco disputó al completo los 90 minutos.

No jugó el otro partido

«En la vuelta no jugué yo. Creo que quedamos cero a cero. Sí que recuerdo que hubo una tangana entre Carmelo y Diego», explicó también Feliciano, que guarda en su memoria un bonito recuerdo del que fue su estreno en Primera, que quedó inmortalizado con una foto en la que se le puede ver presionando al Pelusa. Una imagen que quedó registrada para la posteridad en Es Diari, en la edición del 27 de octubre de 1992.

Ilustraba una noticia firmada por el periodista Juanjo Fernández de Oviedo titulada 'Feliciano, un ibicenco en Primera División', con un apartado en el que también se hacía referencia a su marcaje a Diego Armando Maradona. «Guardo la página y, además, la foto en grande en papel tipo periódico», manifestó el exfutbolista, que militó en clubes como la SD Ibiza, el Andorra y la Balompédica Linense (en Segunda B), el Cádiz (en Primera, Segunda y Segunda B), además del Levante (en la categoría de bronce).

Feliciano, que aquella campaña 92-93 con el Cádiz participó en once partidos en la máxima categoría del fútbol español, afirmó ayer que nos «ha dejado un gran jugador, sin duda un histórico», comentó el pitiuso, que se mostró «triste» por la pérdida de Maradona. «Los aficionados al fútbol estamos un poco tristes porque se ha ido uno de los mejores jugadores del mundo. Perdemos esa leyenda viva, pero nos quedará el recuerdo. Ahora lo que tenemos que hacer es recordar sus grandes momentos futbolísticos», declaró el exjugador profesional.

Insistió en que hay que quedarse «con los buenos momentos que nos ha dado» Maradona, separando su faceta más oscura por su tóxica relación con las drogas. «Viendo las imágenes, te das cuenta de lo grande que era. Se echaba el equipo encima y se lo llevaba entero», explicó el que fuera defensa, que reconoció que ayer tenía multitud de mensajes comentando su vivencia en el partido frente al astro argentino hace casi tres décadas.

Para él ha sido el mejor

Además, preguntado sobre si Diego Armando Maradona ha sido el mejor futbolista del mundo, Feliciano no tenía dudas al declarar que sí. «Yo, por lo que conozco, para mí es Diego. Messi está casi al mismo nivel, pero para mí de momento es Diego. No conocí a Pelé, era otra generación. También dicen que fue espectacular. Mi padre me hablaba mucho de Di Stefano, pero de lo que yo más conozco es Diego, sin duda», concluyó uno de los jugadores ibicencos que ha alcanzado la Primera División.