David Álvarez 'Davo': «Sin mi gol el Ibiza podría haber sido campeón, pero gracias a él me ficharon»

Amadeo Salvo y Fernando Soriano quedaron prendados del asturiano cuando visitó Can Misses con el UP Langreo de Dani Mori. Su incansable trabajo en ataque y su gol 'in extremis' privaron del triunfo a los celestes (2-2), pero le abrieron las puertas del club. 'Davo' no se muerde la lengua y admite abiertamente que los objetivos deben ser el título y el ascenso a Segunda. «Somos ganadores», avisa.

La nueva UD Ibiza de Juan Carlos Carcedo tiene depositadas muchas esperanzas en el joven delantero David Álvarez 'Davo' (Gijón, 18-12-1994). Tras consagrarse como un punta versátil, batallador y con un exquisito olfato goleador en el UP Langreo, el asturiano llega a la isla ansioso por demostrar sus cualidades y conducir al Ibiza al ascenso a Segunda División.



¿Cómo marcha su aclimatación al club y a la isla?

Genial. No me costó nada de nada adaptarme a la isla y al equipo. Como llevaba tanto tiempo parado, me está costando un poco más adaptarme a jugar, pero la preparación está yendo bien. Aunque no jugara el play-off, estuve haciendo cosas en mi casa en Asturias y me encuentro bastante bien. Pensaba que estaría peor.

¿Cómo se fraguó su fichaje? Amadeo Salvo le echó el ojo en su partido con el Langreo en Eivissa, donde marcó el 2-2.

Eso me dijo a mí [risas]. Fue todo muy rápido y fácil aceptar la propuesta. En cuanto se pusieron en contacto conmigo ni dudé; es una oportunidad que hay que aprovechar. El proyecto es muy bueno y creo en él, quiero que empiece cuanto antes la competición para dar el máximo.

¿Imaginaba que ese gol 'in extremis' en Can Misses le abriría las puertas de la UD Ibiza?

Ese gol hoy por hoy me gustaría no haberlo metido porque el Ibiza igual hubiera acabado primero, pero para el Langreo fue muy importante porque nos dio un poco de confianza de cara al objetivo que teníamos. Pero siendo egoístas, me alegré de ese gol porque lo hice bastante bien y gracias a eso Amadeo y Soriano se fijaron en mí, y por eso estoy aquí. Yo ya me había fijado en el Ibiza porque es un equipo muy potente. Cuando vinimos aquí [con el Langreo] me impresionó todo por cómo lo tienen montado.

¿Como vivió el 'play-off' que jugó la UD Ibiza, siendo ya jugador celeste?

Seguí muy de cerca el play-off. Por eso dije que me arrepentí de ese gol porque quedando primeros el play-off era diferente y podían haber subido. Se hubieran jugado la vida en ese partido.

¿Qué le dijo Dani Mori, su entrenador entonces y extécnico de la Peña Deportiva?

Me dijo que el Ibiza es un equipo muy grande, que está en Segunda B de manera circunstancial, que cualquier año puede subir. Me animó a venir aquí, conocía la isla y me dijo que me encantaría. Es un club 'top' en el que puedo crecer.

Usted no es un 9 puro, ¿cree que podría hacer una buena dupla con Rodado?

Sí, la posición donde más me gusta jugar es como mediapunta o delantero, en cualquier zona de ataque. Personalmente me gusta más jugar por el medio.

¿Que debe esperar la afición ibicenca de usted?

Soy un delantero muy trabajador, muy rápido, tengo buena definición de cara a gol. Me gusta asociarme con los compañeros y buscar diferentes soluciones en partidos atascados. Sobre todo soy un futbolista muy trabajador.

¿Ha notado muchos cambios entre el Langreo y la UD Ibiza?

El Ibiza es un club muy profesional, el cambio es bastante grande. El Langreo es un club que sirve para revalorizar a los jugadores, que suelen ser los más novatos en la categoría, y el Ibiza es un club más para asentarse en la categoría y buscar otras cosas, es diferente. Tiene más medios y recursos.

¿Cómo es entrenar con Juan Carlos Carcedo, un técnico con tantos años de experiencia en la élite?

Es muy intenso, todo lo que hacemos entrenando es de cara al partido, toda la estrategia, todos los ejercicios van en la dirección de un partido de Liga. Eso es bueno porque nos pillará preparados cuando llegue el inicio.

¿Le han preguntado cómo es entrenar a jugadores de talla mundial?

Todavía no nos ha contado anécdotas, ya lo hará más adelante. No nos atrevemos a preguntarle esas cosas. Él está acostumbrado [a entrenar con estrellas mundiales, como Neymar] pero nosotros lo vemos más lejano. Cuando cojamos más confianza, preguntaremos. [Carcedo] No es muy serio, es muy cercano, habla constantemente con los jugadores.

¿Cómo valora la calidad de la plantilla de la UD Ibiza?

Yo la veo muy completa, hay un salto de calidad, noté mucho el cambio pero me imagino que es porque va ligado a la categoría. El Ibiza es un club que lucha para estar arriba y eso lleva consigo tener jugadores de más calidad.

¿Le ha sorprendido algún compañero?

Todos. Cuando llegué tenía miedo a desentonar porque venía de un club más humilde. Tenía miedo de notar mucho el cambio, y sí que se nota. Hay diferencias en algunos jugadores, pero estamos todos para luchar por lo mismo. Iremos cogiendo todos el tono.

El objetivo será luchar por el ascenso a Segunda División. ¿Sería un fracaso no acabar entre los tres primeros?

Fracaso no lo llamaría, hay equipos muy buenos en nuestro grupo pero estamos preparados para ello. Nuestro deber es dar el máximo para poner al Ibiza lo más arriba que se pueda. Sobre el ascenso, lógicamente deberíamos ser todos ambiciosos y debemos luchar por ello.

¿Cuáles cree que serán los rivales a batir en esta fase?

Los filiales son capaces de lo mejor y de lo peor. Si pillan el día bueno te pueden hacer un hijo, y al revés. Alguno se meterá arriba porque son clubes potentes. Pero el Hércules yo creo que peleará con nosotros, y La Nucía tiene bastante buen equipo. Es un grupo bastante compensado, igualado y no será fácil. La Peña sabe utilizar muy bien sus armas. Al verse como un equipo pequeño, esa presión no la tienes. Salían sin miedo a nada y eso es bueno, es tener confianza y luchar por lo que crees que puedes conseguir. Va a ser un rival complicado.

A sus 25 años todavía tiene mucho margen de crecimiento. ¿Dónde se ve en unos años?

Mi meta es intentar llevar al Ibiza lo más alto posible, si es este año, mejor. Me gustaría estar aquí mucho tiempo, estoy muy contento con todo, el recibimiento, el club, la afición... Es un club para estar aquí muchos años.

¿Qué le dice a su nueva afición, que lleva tantos meses sin poder ver al equipo?

Que nosotros somos ambiciosos, somos ganadores y creo que cualquier persona del club que no piense en ganar la Liga, o en darlo todo para conseguirlo, sería perjudicial para el equipo. Pienso que luchar vamos a luchar por el título, luego pueden pasar mil cosas, como se vio con la Peña.