Carlos Roselló empieza quinto el Nacional en casa

El ibicenco Carlos Roselló (Club Náutico Ibiza) ocupa la quinta posición en la clasificación general del Campeonato de España de la clase Ilca 7 (antigua Laser Standard), cuya primera jornada se disputó ayer en aguas de Platja d'en Bossa. El líder de la general es Joaquín Blanco (RCN Gran Canaria). (Ver galería de imágenes)

El día comenzó en las instalaciones del club organizador, el CN Ibiza, en la que los regatistas participantes, un total de 29, prepararon sus barcos para dirigirse al campo de regatas. Todo bajo medidas de seguridad para prevenir posibles contagios por coronavirus. Por ejemplo, las embarcaciones estaban separadas por bastante distancia y se requería el uso de mascarilla entre los presentes.

Roselló, la gran baza ibicenca en esta cita, se mostró irregular en la jornada inaugural, en la que se pudieron llevar a cabo tres magas. En la primera de ellas firmó un undécimo puesto, un tercero en la segunda (en la que las condiciones fueron las más adecuadas para la navegación) y un décimo.

El pitiuso está alejado del líder, un Blanco que empezó con un sexto pero que ganó las dos siguientes mangas. Segundo está Jesús Rogel (RCN Torrevieja), a dos puntos del primer clasificado provisional. En la tercera posición está Joel Rodríguez (RCN Gran Canaria), que está a nueve puntos de Blanco.

Max Urquizu, del CN Vilassar de Mar catalán, es el primer clasificado sub-21, sexto en la general.

Carlos Roselló es el mejor entre los ibicencos pero hay otros tres compañeros suyos del CN Ibiza. Sergi Ribas es el 27º, Jazmín Deza la 28ª y Roque García el 29º.

Roselló declaró que el de ayer fue «un día muy difícil para todos» porque tuvieron «viento de tierra» y «había que estar muy atentos desde el principio». «Mis sensaciones personales son un poco amargas. Tampoco ha sido un mal resultado pero en las tres mangas he estado un poquito más adelante. Ha habido varios momentos decisivos en los que no estaba bien colocado y he perdido posiciones», comentó el balear, que tiene como objetivo «intentar subir al podio».

Hoy se intentarán disputar tres pruebas más en aguas pitiusas a partir de las 12 horas.