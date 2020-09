La Balear obliga a los clubes a tener su propio protocolo

Histórica asamblea general la que celebró ayer la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) al realizarse vía telemática debido al coronavirus y en la que su presidente, Miquel Bestard, anunció que pese a las «enormes dificultades» la Balear contará con «más inscripciones que nunca, que evidencia que la gente quiere jugar a fútbol». El abogado de la territorial, Llorenç Salvà, anunció a los asistentes, 109 asambleístas, que cada club «deberá asumir un protocolo sanitario general y crear uno adecuado a sus características».

Como no podía ser de otra manera, el coronavirus y la nueva normalidad estuvieron presentes a lo largo de las dos horas que duró la reunión. La Balear informó de que tiene confeccionados los calendarios, pero no les dará publicidad hasta que se sepa por parte de las autoridades sanitarias el inicio de los entrenamientos y el de las competiciones en el deporte base y no profesional. Salvà, al respecto, dijo que cada club deberá nombrar a un coordinador, que «será el responsable de la puesta en marcha del protocolo sanitario y de su aplicación».

Debido a la complejidad de la temporada, desde la federación se rogó a los clubes que eviten en todo lo posible que haya renuncias ya que «perjudicaría notablemente a la competición» dado que los grupos son reducidos.

El presidente, en su habitual discurso, recalcó que «la salud es lo más importante».