La tercera edición de la carrera Ruta Norte, organizada por el Club Trideporte, prevista para mañana domingo, 13 de septiembre, y que se disputará en Sant Joan de Labritja, reunirá a un total de 150 corredores en las dos pruebas programadas: una carrera de 19 kilómetros y otra de 6 kilómetros.

Esta cita deportiva cuenta además como Campeonato de Balears de Trail Running de Media Maratón y otorgará plaza directa para el Campeonato de España, que se celebrará el próximo 13 de diciembre.

La prueba contará con un gran nivel de corredores, entre los que se cuentan algunos de los más importantes de la isla de Ibiza, de Mallorca y también de otras comunidades. Entre ellos, la gallega Aroa Sío, ganadora de la Ultra Sanabria, segunda en el maratón Bocineros-Deiadar Xtreme, bronce en el Campeonato de España en la durísima Ultra del Valle de Tena o cuarta en el Maratón de Borriol, quien durante estos días está impartiendo en la isla un interesante campus deportivo para mujeres, y que está considerada actualmente uno de los grandes referentes femeninos del trail running nacional.

«La verdad es que estoy encantada de haber venido a Ibiza. Soy una amante de la naturaleza y me encanta la isla porque tiene muchos parajes completamente desconocidos para mí que cada vez hacen que me guste más. Es increíble», señala Aroa Sío sobre el marco natural que atesora la isla, antes de comentar sobre la competición del domingo: «Tengo muchas ganas de conocer la zona norte de la isla, pero no podré disfrutarla como me gustaría porque tendré que ir a buen ritmo. Intentaré dar lo máximo y hasta lo que el cuerpo me responda. Hace una semana he hecho una Ultra en Francia de unos 70 kilómetros y aún me tengo que recuperar, pero intentaré dar todo lo que pueda».

La salida de la prueba de 19 kilómetros se dará a las 8.30 horas, mientras que la llegada está prevista a las 10.10 horas. La salida de la carrera de 6 kilómetros será a las 9.00 horas, estando prevista la llegada a meta en torno a las 9.25 horas.

La prueba, según detalla la organización, se desarrollará con todas las medidas sanitarias y de seguridad frente al Covid-19.