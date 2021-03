Antonio López García está llamado a ser el nuevo delantero de referencia de la Peña Deportiva, con permiso del 'guerrillero' Nacho López. Con 1,88 metros de altura, el punta granadino guarda un importante parecido físico con Higor Rocha, el estilete de Raúl Casañ el pasado ejercicio, y la mochila de goles con la que llega a Santa Eulària -alrededor de 200 en categoría nacional- garantiza mordiente y olfato goleador en la vanguardia del cuadro de la Villa del Río.

«Una de mis características es que tengo bastante facilidad para hacer gol. Siempre me lo han dicho», confiesa el futbolista de 28 años, que se define como un delantero «corpulento» al que le gusta «jugar de espaldas», quedarse con el balón para abrir espacios a sus compañeros y, sobre todo, «rematar centros en el área».

Antonio López llega ahora a la Peña Deportiva convencido de que la inolvidable campaña que acabó en julio con el play-off exprés no será flor de un día. Desprende ilusión y hambre, cualidades imprescindibles para formar parte del grupo de Casañ.

«Tenía bastantes ofertas de Segunda B, pero me decidí por la Peña porque apostaron muy fuerte por mí y me dieron mucha confianza», explica el ariete andaluz, que no se conforma con luchar por la permanencia en una de las escuadras más «admiradas» de la categoría, después de completar una «magnífica» temporada plantando cara hasta la prórroga al Castellón.

Antonio López está encantado con el plantel que está confeccionando Raúl Casañ, a quien define como «un cañón» de entrenador. «Nos tiene muy motivados y sabe gestionar muy bien el grupo. La plantilla es súper competitiva, creo que vamos a hacer un gran año», confiesa el punta nazarí, que se muestra más ambicioso en lo colectivo que en lo individual de cara a una primera fase corta y muy exigente: «Tenemos que aspirar a estar en una zona tranquila o en los puestos de arriba, ¿por qué no luchar por algo más? A nivel personal no me gusta marcarme cifras de goles porque no me trae buena suerte, pero intentar hacer los máximos goles, trabajar para el equipo y ayudar en todo lo posible».

A pesar del carácter modesto del club de Santa Eulària, el recién llegado toma como referencia la pasada campaña, en la que la Peña dio una auténtica lección de talento y pundonor, tanto en la Liga como en la fase de ascenso a Segunda. Por eso apunta alto.

«El club no se ha marcado ningún objetivo, pero intentaremos estar lo más arriba posible. Creo que vamos a dar guerra. Si podemos, entre los tres primeros. Si no, entre los seis primeros. A ver cómo se desenvuelve la Liga», indica insaciable el goleador andaluz, aunque reconoce que el subgrupo levantino en el que han quedado encuadrados «es súper complicado». «Cada temporada es un mundo y no se sabe hasta dónde podremos llegar. Lo importante es tener confianza en nosotros mismos, pelear cada partido como si fuera el último y sacar los máximos puntos posibles de nuestro campo», argumenta.

A recuperar la confianza

Antonio López quiere recuperar la confianza que le arrebató la 'Cultu' el pasado curso. El potente equipo leonés fichó al delantero en 2019 tras firmar 35 tantos con el Real Jaén, con el que conquistó la Liga en la Tercera andaluza. En 2018 ya había anotado 27 dianas con el Loja CD. Las cifras suponían un reclamo para clubes destacados de la división de bronce, pero en el Reino de León no gozó de la confianza esperada.

El pasado fin de semana inauguró su cuenta realizadora con la Peña durante el partido amistoso disputado contra el Formentera, al anotar de vaselina uno de los cinco tantos de su equipo (5-1). «Es importante empezar a coger confianza. Para un delantero es lo más importante, porque si no marcas esa confianza se viene un poco abajo», apunta.

Es lo que ocurrió tras su paso por la 'Cultu'. Antonio López brilló durante la pretemporada, pero se marchó cedido primero al Algeciras y después a l'Hospitalet. Con el cuadro catalán conquistó el título de Liga y celebró el ascenso a Segunda B, aunque a su regreso al Reino de León volvieron a cerrarle las puertas. «De Hospitalet me llevo el mejor recuerdo de una temporada difícil; ese ascenso ya lo tengo en mi historial», subraya el granadino, que pretende seguir coleccionando goles y éxitos en su nueva etapa en Santa Eulària.