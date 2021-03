Salvador Losa Marí (Ibiza, 26 de agosto de 1979) quiere mandar un mensaje de esperanza a la gran familia que compone el deporte ibicenco ante la brutal acometida del Covid-19. El conseller experto en números (es licenciado en Ciencias Matemáticas y posee un máster en Administración y Dirección de Empresas) ya hace cuentas para tratar de aliviar el terrible impacto económico sufrido por organizadores, clubes y federaciones deportivas de la isla.

¿Cómo está afrontando la conselleria de Deportes

Lo primero ha sido intentar coordinar, asimilar y transmitir los cambios normativos que había en materia deportiva. Fue primero con el tema laboral, ver cómo hacíamos el teletrabajo, y lo mismo en deporte porque se anularon pruebas y competiciones. Después del confinamiento fuimos abriendo poco a poco instalaciones con nuevas medidas, intentando recoger los cambios normativos, seguirlos al día, implantarlos y ayudando a transmitirlos a los ayuntamientos para ir un poco coordinados. Que hubiese un poco de unanimidad para interpretarlo todo de la misma manera. A veces de forma más estricta, a veces más laxa, pero hacerlo de la manera lo más aséptica e higiénicamente posible. Ha sido una vorágine, una situación muy complicada.

Los grandes eventos deportivos de Ibiza han ido cayendo uno a uno por las restricciones. ¿Es el momento más duro que ha vivido el deporte insular?

Es un momento bastante duro. Estábamos en un momento álgido en eventos deportivos, con la declaración de interés turístico para un buen número de pruebas, con planes de promoción y de actuación para impulsar estas pruebas, con convenios con federaciones para mejorar las ligas... Estábamos en un momento muy dulce y esperanzador deportivamente. Creíamos que sería el año del deporte, pero se ha visto truncado por esta situación sanitaria y estamos pasando del momento más dulce al más duro. Suerte que los deportistas tienen unas cualidades que no se rinden, que se crecen ante las adversidades y están dando la talla, aguantando hasta el último minuto, haciendo todo lo posible para mantener la llama viva del deporte y la ilusión. Pero a veces la realidad es otra y hay que saber ganar y perder, a veces hay que saber posponer fechas y calendarios. Desde las instituciones les acompañamos en ese duro camino, asumiendo las decisiones, que vienen de directrices sanitarias a nivel nacional y autonómico. Estar a su lado intentando mitigar esa caída y estamos trabajando en un futuro a medio plazo para poner toda la carne en el asador y tener un plan de reactivación importante a nivel escolar. Y a nivel de los organizadores de eventos deportivos, para que si la temporada que viene hay una cierta normalidad, tener toda una planificación y recursos activados para mitigar e impulsar esta reactivación.

¿Está de acuerdo con la gestión sanitaria en el deporte que está llevando a cabo el Govern

No voy a ser muy crítico, quiero hacer prevalecer la salud pública por encima de otros aspectos, pero quiero decir que la improvisación y la falta de finura en algunas decisiones se ha notado. Se han tomado decisiones muy a trazo gordo que luego se han ido ajustando, quizás porque tampoco tenían la certeza de la realidad de cómo podían afectar las medidas. Pero ha sido bastante complicado transmitir esas decisiones a organizaciones, clubes, responsables de instalaciones... porque parecía que había diferentes criterios en deportes diferentes. Pero la situación es la que es y hay que respetarlo, que se estabilice un poco el nivel de contagios y poner el deporte en primer plano.

¿Cree que se podrían haber organizado todas estas pruebas deportivas con un protocolo claro y definido?

La conselleria ha marcado un criterio de participantes, distinto a otras comunidades. El organizador ya tenía que adaptar la prueba. Desde el punto de visto sanitario sí que podría tener una posibilidad, pero es desvirtuar una prueba. Hacer un maratón con 150 participantes, cuando estaba previsto para 2.000, desvirtúas la prueba. Y luego otra circunstancia, ¿cómo le pones puertas al campo? ¿Cómo limitas la aglomeración de gente, la zona de meta? Son tantas las incógnitas que los organizadores han hecho un ejercicio de responsabilidad y han optado por aplazar. ¿Cómo lo entenderían los padres que han visto cómo separaban a sus hijos por grupos burbuja en el cole? O que las reuniones se reduzcan a un máximo de 10 personas? Los organizadores han dado una lección de talante deportivo y han sacrificado sus pruebas en pro de esta situación sanitaria. Ya nos han dicho que si no hay algún tipo de plan de rescate, no llegan, no tienen aire para organizar las pruebas el año que viene. Sin ningún ingreso, aventurarse en una nueva edición les hace estar un poco asustados y estaremos a su lado para dar oxígeno a estas pruebas. Estábamos a un nivel muy potente tanto deportivo como turístico y de reconocimiento, y queremos recuperarlo.

¿Cómo se gestiona una realidad completamente alterada por una pandemia mundial?

Tenemos un futuro inmediato con la apertura de colegios, donde se verá el aumento de la conexión social cómo va a repercutir en el número de contagios. Después de ahí vendrá la parte deportiva, de cómo vamos abriendo competiciones escolares, escuelas federativas y eventos. Intentamos coordinarnos con los ayuntamientos. Tuvimos una reunión con los regidores de Deportes para organizar esta situación en cuanto a pruebas deportivas y escuelas municipales. La conclusión es vernos en 10-15 días para ver cómo va el arranque escolar para ir ajustando el calendario deportivo.

¿En qué medida ha golpeado la crisis los proyectos y tareas del departamento que dirige? ¿Da el 2020 por un año perdido?

Perdido en el sentido de que no hemos podido hacer todo lo que teníamos previsto. En promoción teníamos planes de invertir 375.000 euros en pruebas deportivas, pero no llegaremos ni a un 20 por ciento de ejecución. En convenios en edad escolar al haberse anulado actividades no hemos llegado al 60 o 70% de lo previsto en ayudas. ¿Cuántas finales, competiciones, pruebas, entrenamientos se han visto suspendidos? Ha sido duro. En cuanto a cambios, sí que hemos podido marcar un rumbo, con la instalación nueva en el hipódromo para acoger la modalidad de salto. Hemos finalizado las obras del pabellón de sa Blanca Dona y hemos mantenido las piscinas, con la segunda fase de reforma de los vestuarios en es Raspallar. Pero hemos tenido que recalcular, como el GPS cuando te equivocas de calle. Habrá muchos cambios, por ejemplo teníamos una web deportiva en marcha, pero se ha tenido que poner en segundo plano.

¿Qué pasará con ese dinero no ejecutado este año?

Ese dinero que no se ha utilizado va al remanente, pero intentaremos hacer antes de final de año un plan de reactivación para la actividad deportiva. Habrá dos líneas: federaciones escolares y organizadores de eventos, consensuado con ellos para ver dónde podemos mejorar en la promoción. Lo que no se ha destinado este año irá a estas ayudas. A finales de año tendremos propuestas para una reactivación del deporte, por lo que hay esperanzas. Hay que mandar un mensaje esperanzador al ecosistema del deporte: padres, deportistas, clubes? de que las instituciones estaremos a su lado.

¿Qué va a hacer el Consell para garantizar que los pequeños puedan volver a entrenar y competir con normalidad?

Lo que está claro y hemos hablado con los ayuntamientos es que vayamos todos a una. El objetivo es ir coordinados, ver cómo se desenvuelve el inicio del cole. La principal preocupación de los padres es el inicio del colegio, que se estabilicen las clases, accesos, grupos burbuja, grupos espejo, y después arranquemos el deporte. Esto es prioritario, no nos vamos a precipitar. Vamos a abordar con los regidores cómo ha ido ese inicio y cómo integramos el deporte en los pabellones y patios de colegios. Es mejor aguantar un poco y arrancar bien que luego tener que echar para atrás. Queremos reactivar las ligas, hacer promoción en colegios para escuelas municipales y competiciones. Se ha quedado aletargado esto, no hay un impulso, no se está pujando para impulsar el deporte. Cuando la situación mejore habrá que impulsar y empujar para que haya una oferta deportiva atractiva y llegue a los jóvenes.

A pesar del inesperado revés, a nivel de equipos en categoría nacional Ibiza está mejor posicionada que nunca.

Decíamos que vivíamos un momento dulce en el deporte, tenemos un abanico brutal de equipos en ligas nacionales; baloncesto, balonmano, voleibol, fútbol sala, fútbol, bádminton, tenis de mesa? Hay un principio de acuerdo con el CSD y se han marcado unos criterios para iniciar las competiciones. Considero con convicción que el deporte puede y debe ser un pilar, impulsor o locomotora del arranque de la actividad social. Qué mejor que un deportista para abrir el camino al deporte base; que está concienciado, que el esfuerzo es su día a día, el compromiso y los valores asociados de compromiso social ante la prevención de los contagios. El deporte es uno de los sectores que podría ser locomotora, y tener equipos nacionales es una alegría. Esperemos que abran camino y arrojen luz a los que vienen detrás.

Pero la crisis les ha golpeado.

Los que han ascendido o siguen en la élite se han reunido con nosotros y su principal preocupación son los patrocinadores privados. Las empresas se están resintiendo y les es más fácil y cómodo reducir costes en patrocinios. Muchos nos plantearon la situación y buscamos a través del departamento de turismo cómo contribuir. Por eso el plan de reactivación lo vamos aplicando en el día a día, y les comprometimos recursos turísticos para su participación en las Ligas. Alianzas con otros clubes como la promovida por la UD Ibiza es de agradecer en momentos difíciles.

¿Cuáles son sus principales proyectos para lo que resta de año y para 2021?

Es triste y difícil, pero es importante que el año que viene pongamos el deporte al nivel que estaba el año pasado. 2019 fue el mejor año a nivel de competiciones nacionales, deportistas individuales y eventos deportivos. Será un éxito si lo conseguimos. Parece que no es ambicioso y que es sencillo, pero visto lo que hay, con numerosas pruebas y competiciones anuladas? no lo vemos claro. En 2021 queremos trabajar en planes de infraestructuras deportivas, el inicio de competiciones escolares, ayudas a deportistas y clubes y acontecimientos deportivos. Será un año de poner a punto, me gustaría decir que para mejorar cifras, pero no, será para ponernos a cero.