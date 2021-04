El senegalés Abdoulaye Fall es de lejos el futbolista con más experiencia en fases de ascenso a Segunda A de la Peña Deportiva. El centrocampista llegó al conjunto de Santa Eulària en el mercado de invierno procedente del Cornellà, rival de la UD Ibiza en la primera eliminatoria del 'play-off exprés', y conoce de primera mano al adversario de los peñistas, el Marbella, después de haber militado en el grupo IV de Segunda B durante seis temporadas, en Badajoz, Cádiz, RB Linense, UCAM Murcia y Extremadura.

A sus 31 años, el espigado mediocentro ha encontrado en el de la Peña Deportiva a uno de los vestuarios con más «hambre» de fútbol y afirma con absoluta rotundidad que el conjunto que entrena Raúl Casañ es capaz de ganar a cualquier rival. Además, avisa de que no viajan a la Costa del Sol de vacaciones.

«Vamos a ir sin presión, sin nervios porque jugamos en su ciudad, en su campo. Vamos a ir como en Liga pero con un punto más de ambición. Cuando salimos, lo hacemos para ganar. No iremos a pasar el día ni unas vacaciones, vamos para meternos en la historia del fútbol español», aseguró Fall ayer a Diario de Ibiza.

El senegalés se deshace en elogios hacia el entrenador de los blancos, Raúl Casañ, el artífice de su fichaje por la Peña en el mercado de enero. Fall venía de disputar tres fases de ascenso con el Cornellà, donde coincidió con el celeste Pep Caballé, pero en la primera vuelta no gozó de la confianza de su técnico. Casañ le convenció para venir a Santa Eulària, donde comprobó el grado de ilusión y de ambición del modesto conjunto ibicenco. «Había amigos que me decían que con mi currículum qué hacía yendo a un equipo que sube y baja a Tercera. Pero Raúl me dio mucha confianza y motivación. Me dijo que el equipo iba arriba y que conmigo darían un plus. Le dije que si venía era para jugar sí o sí el play-off», explicó el futbolista africano, que sólo pudo disputar seis jornadas con la elástica peñista antes del obligado parón por la pandemia.

Fall, que llegó a Santa Eulària «con rabia» y con ganas de «demostrar» su nivel competitivo, tardó muy poco en comprobar la ambición de los chavales de Raúl Casañ. «Día a día me sorprenden mis compañeros, entrenan a muerte, hay momentos que me digo que tengo que trabajar fuerte o me quitan el puesto. Tienen hambre y quieren demostrar que pueden ganar a cualquiera, que no es la Peña de hace cuatro o cinco años. Quieren estar en la historia del club», aseguró.

El mediocentro es consciente de que al equipo ibicenco le falta experiencia en una empresa de tal envergadura como es el play-off a Segunda A, pero subraya que el plantel de la Villa del Río «tiene calidad y una mentalidad fuerte», factores que considera claves en las eliminatorias a partido único.

Sobre el Marbella, explicó que durante su larga etapa por el Grupo IV de la categoría de bronce era un club más bien modesto hasta que «entró un proyecto fuerte». «Han metido dinero pero yo digo que por la experiencia que tengo en equipos buenos, con mis compañeros podemos ganar a cualquiera. Algunos dirán que el Marbella va a pasar porque tienen mejor equipo y más dinero, pero dentro del campo no hay dinero, se habla con el balón, el que tiene hambre gana y nosotros podemos ganarle a cualquiera», concluyó.